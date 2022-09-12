Про це він повідомив у телеграмі.

"Псевдореферендум, який планувалося провести 11 вересня, перенесено на невизначений термін. Готові голосувати навіть 31 грудня. Мовляв, організувати його можливо виключно в максимально безпечних умовах, що на теперішній час неможливо зробити через обстріли українських військ", - пише Гайдай.

Також Гайдай нагадав, що за 11 вересня українським військовим вдалось витіснити російських окупантів з понад двадцяти міст та сіл України.

"Авіація Сил оборони завдала вісім ударів – уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс", - йдеться у повідомленні.

Раніше Гайдай повідомляв, що 10 вересня українські захисники вже перебували на околицях Лисичанська Луганської області, а загарбники масово залишали населений пункт.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb