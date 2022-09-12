Готові голосувати навіть 31 грудня: на Луганщині окупанти перенесли псевдореферендум на невизначений термін, - Гайдай
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що псевдореферендум, який окупанти планували провести в регіоні 11 вересня, перенесено на невизначений термін
Про це він повідомив у телеграмі.
"Псевдореферендум, який планувалося провести 11 вересня, перенесено на невизначений термін. Готові голосувати навіть 31 грудня. Мовляв, організувати його можливо виключно в максимально безпечних умовах, що на теперішній час неможливо зробити через обстріли українських військ", - пише Гайдай.
Також Гайдай нагадав, що за 11 вересня українським військовим вдалось витіснити російських окупантів з понад двадцяти міст та сіл України.
"Авіація Сил оборони завдала вісім ударів – уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс", - йдеться у повідомленні.
- Раніше Гайдай повідомляв, що 10 вересня українські захисники вже перебували на околицях Лисичанська Луганської області, а загарбники масово залишали населений пункт.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе