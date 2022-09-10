Українські воїни вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
Українські захисники перебувають на околицях Лисичанська Луганської області, а загарбники масово залишають населений пункт
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Суспільне.
"Подробиць не буде. Але наші ЗСУ на околицях Лисичанська. У росіян паніка, масово виїжджають", - наголосив він.
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