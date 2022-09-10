Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Суспільне.

"Подробиць не буде. Але наші ЗСУ на околицях Лисичанська. У росіян паніка, масово виїжджають", - наголосив він.

Станом на 10 вересня військові пропагандисти РФ повідомляють, що російські окупанти залишили Ізюм.

10 вересня українські військові зайшли до Куп'янська на Харківщині.

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