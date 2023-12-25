Подруга зірки "Друзів" Перрі розповіла про його спроби втриматися від наркотиків

Про це пише The Sun.

47-річна Кайті Едвардс, яка у 2006 році зустрічалася із зіркою серіалу "Друзі", спочилим актором Меттью Перрі, а також працювала його помічницею у 2011 році на піку його наркотичної залежності, розповіла, що вони залишалися друзями до смерті актора.

"Я була в будинку Меттью на Голлівудських пагорбах. Йому було погано", - поділилась Едвардс.

Вона також пригадала, що бачила, як актор вдавався до жорстоких методів щодо себе.

"Я знайшла Меттью на дивані. Він сидів, приклеївши руки до ніг. Це було відчайдушно сумно. Мені довелося скористатися рідиною для зняття лаку та оливковою олією, щоб звільнити його", - розповіла Кайті.

Вона уточнила, що відривання долонь від ніг залишило червоні рани.

"У Меттью завжди були великі проблеми з наркотиками. Навіть коли він був чистим і проходив курс реабілітації, він все ще думав про вживання наркотиків. Він говорив: "Ходімо купимо кокаїну. Що ти думаєш про це? Ха, я просто жартую", - додала Едвардс.

Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Актора знайшли у гідромасажній ванні в його будинку у Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. Актор відомий за роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", а також за фільмами "Десять ярдів", де зіграв з Брюсом Віллісом, "Шахраї", "Танго втрьох". У 2022 році вийшли мемуари Перрі "Друзі, коханки і велика халепа" - про залаштунки мегапопулярного ситкому та боротьбу із залежністю актора.

Розтин показав, що Меттью Перрі помер унаслідок "гострого впливу кетаміну" та подальшого утоплення. Зазначено, що у крові Перрі виявили кетамін, який, як відомо, лікує депресію та тривогу.