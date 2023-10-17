"Подвійна гра": генерал Маломуж проаналізував позицію Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні й Ізраїлі
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж вважає, що Сі Цзіньпін намагається грати роль глобального світового лідера
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сі Цзіньпін намагається грати роль глобального лідера на моделі протистояння Захід - РФ не тільки через війну в Україні, але й через протистояння між Ізраїлем і Арабським світом. Наразі у Сі альтернативи немає, він повинен висловлювати принципи міжнародного права й брати на себе функцію перемовника. Китайці будуть домовлятися з Росією щодо стабілізації ситуації, але під своїм контролем. Вони не будуть повністю віддавати пріоритет Росії", - пояснив Маломуж.
За словами генерала, китайці намагатимуться вести глобальну політику щодо часткового обмеження впливу США у спосіб визнання Палестинської автономії, але не на умовах Ізраїлю.
"Також буде ще одна модель, де Сі Цзіньпін виходитиме з того, як врегулювати ситуацію на території України, і на яких умовах. Путін намагатиметься ставити умови, щоб залишити собі окуповані території. Сі Цзіньпін буде відтягувати цей процес своєю "формулою миру" - це припинення війни, але не звільнення від окупантів українських територій. Тобто Сі Цзіньпін має подвійну позицію щодо врегулювання ситуації на Сході й зняття проблем війни й воєнних дій в Україні. Він хоче запропонувати таку гібридну формулу", - підкреслив Маломуж.
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