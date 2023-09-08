Подвійний теракт на півночі Малі: загинули 49 цивільних і 15 військових
У четвер, 7 вересня, на півночі Малі стався подвійний теракт, який був направлений проти пасажирів судна та військової бази. Унаслідок цього загинули 64 людини
Про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що теракти були спрямовані на пасажирів човна Tombouctou та на військовий табір Збройних сил Малі в регіоні Гао.
"У відповідь на цю подвійну атаку комбінована повітряно-наземна дія наших доблесних військових дозволила нейтралізувати близько 50 терористів", - йдеться у повідомленні уряду Малі.
За даними уряду, були негайно вжиті заходи щодо евакуації всіх пасажирів і охорони місць, які все ще підлягають прибиранню та нагляду.
Через кілька годин після терактів тимчасовий президент Малі Ассімі Гойта оголосив триденну національну жалобу, починаючи з четверга.
- Щонайменше 17 солдатів армії Нігеру загинули внаслідок теракту поблизу кордону з Буркіна-Фасо.
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