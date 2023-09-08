Подвійний теракт на півночі Малі: загинули 49 цивільних і 15 військових

Про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що теракти були спрямовані на пасажирів човна Tombouctou та на військовий табір Збройних сил Малі в регіоні Гао.

"У відповідь на цю подвійну атаку комбінована повітряно-наземна дія наших доблесних військових дозволила нейтралізувати близько 50 терористів", - йдеться у повідомленні уряду Малі.

За даними уряду, були негайно вжиті заходи щодо евакуації всіх пасажирів і охорони місць, які все ще підлягають прибиранню та нагляду.

Через кілька годин після терактів тимчасовий президент Малі Ассімі Гойта оголосив триденну національну жалобу, починаючи з четверга.