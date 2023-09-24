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"Погана зачіска, погана майка". Фінське телебачення показало, як Путін відпочивав у 90-х

24 вересня, 2023 неділя
17:25
Світ Путін у Фінляндії на початку 90-их років

Суспільний мовник Фінляндії Yle у неділю, 24 вересня 2023 року, показав кілька аматорських відео та зроблених на їхній основі стопкадрів з нинішнім керівником РФ Володимиром Путіним, коли той відпочивав у їхній країні з Анатолієм Собчаком

В оприлюднених кадрах можна побачити Путіна, Собчака та їхні родини.

Анатолій Чубайс тоді був першим демократично обраним мером Санкт-Петербурга (Ленінграда), а Володимир Путін очолював міський Комітет із зовнішніх зв'язків й відповідав за іноземні інвестиції та експорт-імпорт через петербурзькі порти.

Як зазначається, відео знято одним із їхніх російських знайомих, ім'я якого не називається. 

Дата зйомки - травневі свята на початку 90-их років.

На відео Путін спільно з Собчаком грає у настільний теніс, рибалить та обідає на віллі у Фінляндії. Поруч з ними знаходяться охоронці, дружини та інші близькі. Також є кадри, як Путін кидає дротики з охоронцями.

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При цьому Путін виглядає неохайно: на ньому зім'ятий спортивний костюм Adidas, волосся не розчесано.

"Таким був Путін до того, як розбагатів: погана вітровка, погана зачіска, погана майка", - цитує Yle експерта з Росії, журналіста The Guardian Люка Ґардінга, який проаналізував це відео.

В об'єктив камери, як звертає увагу Yle, Путін інколи дивиться крадькома, ховаючи то погляд, то обличчя.

Відео, за даними Yle, було знято на представницькій віллі компанії Thomesto Group, яка імпортувала необроблену деревину з Росії. Компанія запрошувала Путіна й Собчака на острів Торсе, що на південному узбережжі Фінляндії. 

При цьому особливу увагу фінських журналістів привертає епізод зі споживанням гостями м'ясної страви. Путін жартома пропонує показати ці кадри на російському ТБ, щоб глядачі побачили, як харчується Собчак. Росіяни у ті роки, дійсно, мали складнощі з продуктами.

"Подачки капіталістів!" - сміються присутні.

Росія
Володимир Путін
Фінляндія
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