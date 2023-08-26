Буданов розповів, коли востаннє бачили Путіна

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Давайте залишимо це для того, щоб усі жили у своєму польоті фантазій", - відповів Буданов на питання, чи реальний Путін, який з'являється на публіці зараз.

Керівник розвідки додав, що це, ймовірно, двійник президента РФ. Натомість на питання, чи живий Путін, Буданов сказав, що цього не знає.

"Того, який був і якого усі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року", - заявив начальник розвідки Міноборони.

За його словами, причин існування двійників Путіна може бути багато: або справжній російський президент помер, або має дуже поганий стан здоров'я, або не хоче з'являтися.