Буданов розповів, коли востаннє бачили Путіна
За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, російського президента Володимира Путіна останній раз бачили у червні 2022 року
Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Давайте залишимо це для того, щоб усі жили у своєму польоті фантазій", - відповів Буданов на питання, чи реальний Путін, який з'являється на публіці зараз.
Керівник розвідки додав, що це, ймовірно, двійник президента РФ. Натомість на питання, чи живий Путін, Буданов сказав, що цього не знає.
"Того, який був і якого усі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року", - заявив начальник розвідки Міноборони.
За його словами, причин існування двійників Путіна може бути багато: або справжній російський президент помер, або має дуже поганий стан здоров'я, або не хоче з'являтися.
- У серпні 2022 року Буданов зазначав, що питання, хто сьогодні виконує роль умовного Путіна, - абсолютно відкрите
- Згодом очільник ГУР МОУ також заявив, що особисто знає про трьох двійників президента РФ Володимира Путіна.
- Крім того, 20 квітня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не Володимир Путін, а один з його двійників.
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