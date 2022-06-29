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Погіршилося здоров'я: яким чином військовослужбовцю звільнится зі служби

29 червня, 2022 середа
21:39
Здоров'я військкомат

Військовослужбовці Збройних Сил України в разі погіршення здоров'я і унеможливлення подальшої служби в армії мають змогу тимчасово або назавжди звільнится зі служби за результатами медичного обстеження, а в разі незгоди з висновками медиків чи діями командування - оскаржити їх у судовому або адміністративному порядку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Кожен громадянин при призові до військової служби проходить медичний огляд з метою встановлення факту його придатності чи непридатності до військової служби, в тому числі при призові під час мобілізації.

Міністерством оборони України наказом від 14.08.2008 року №402 затверджено Положення "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Згідно з вказаним Положенням для проходження військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі - ВЛК). Саме ВЛК визначає чи придатний чоловік до військової служби.

Водночас, навіть якщо особа була придатною до військової служби під час призову, з часом внаслідок тяжких фізичних навантажень або бойових дій стан її здоровя може погіршитися і вона вже не може фізично продовжувати нести військову службу.

Що в такому разі роботи даній особі?

Відповідно до підпункту б пункту 6.1. глави 6 розділу І Положення направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних установ за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

Відповідно до підпункту пункту 6.4. глави 6 розділу І Положення у разі виявлення під час обстеження або лікування у військовому лікувальному закладі у військовослужбовця захворювання, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), які визначають у мирний час непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежений придатність у воєнний час (пункти "а", "б" статей Розкладу хвороб, без індивідуальної оцінки), у воєнний час - непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ці особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби рішенням начальника військової лікувальної установи на підставі подання начальника лікувального відділення, в якому обстежується (лікується) військовослужбовець, про що робиться запис в історії хвороби (медичної книги), яка засвідчується підписом начальника військової лікувальної установи.

Відповідно до пункту 6.5. глави 6 розділу І Положення для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або звільненні від виконання службових обов'язків (у тому числі і повторно) військовослужбовець може направлятися на медичний огляд начальником відділення або профільним головним (провідним) фахівцем військового лікувального закладу, у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом відповідної посадової особи.

Що це означає простими словами?

За направленням начальника частини військовослужбовця можуть відправити на медичний огляд.

Якщо під час обстеження військовослужбовця буде виявлено захворювання чи травму, яка може означати неможливість продовжувати несення військової служби, то рішенням начальника військової лікувальної установи на підставі подання начальника лікувального відділення, в якому обстежується (лікується) військовослужбовець, такого військовослужбовця можуть направити на ВЛК.

ВЛК визначає ступінь придатності військовослужбовця до подальшої військової служби.

Таким чином, якщо є погіршення стану здоров'я з моменту останнього проходження ВЛК військовослужбовцю необхідно звернутись до командира військової частини та медичної частини із рапортом та долучити медичні документи (при наявності цивільні медичні документи) та пройти повторно медичну комісію ВЛК. У рапорті необхідно поскаржитись про погіршення стану здоров'я (описати, які саме є скарги) та вимагати надати направлення на медкомісію.

За наслідками проведеного ВЛК може бути прийняте одне з таких рішень:

  • направлення військовослужбовця у відпустку за станом здоров'я не певний період, якщо здоров'я може відновитися до того стану, коли військовослужбовець знову буде придатним до військової служби;
  • звільнення з військової служби за станом здоров'я, якщо здоров'я вже не може відновитися до того стану, коли військовослужбовець знову буде придатним до військової служби.

Що робити, якщо командир військової частини ігнорує звернення чи надав письмову відмову у проходженні медкомісії?

В такому випадку слід звернутись до начальника органу військового управління зі скаргою та з зазначенням змісту порушення з боку командира військової частини або до адміністративного суду.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони України: звернення зареєструють і повідомлять, як і коли можна отримати результати розгляду скарги.

Що робити, якщо військовослужбовець не погоджується з рішенням ВЛК?

Слід зазначити, що ВЛК бувають штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі). До системи штатних ВЛК належать: 

  • Центральна військово-лікарська комісія (далі - ЦВЛК); 
  • ВЛК регіону;
  • ВЛК евакуаційного пункту; 
  • ВЛК пересувної госпітальної бази.

Отже, можна зробити висновок, що ВЛК мають чітку ієрархічну систему.

Вищим органом в системі військово-медичної експертизи є ЦВЛК, до повноважень належить якої в тому числі розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи. Також ЦВЛК має відповідне право розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК.

Аналогічні повноваження мають і ВЛК регіонів щодо питань, пов'язаних з діяльністю підлеглих військово-медичних комісій нижчого рівня.

Законодавством передбачається можливість оскарження постанови ВЛК в адміністративному та судовому порядку.

Адміністративний порядок.

Для перегляду відповідного рішення (Постанови) ВЛК необхідно подати у ВЛК вищого рівня або ЦВЛК заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня та додати до заяви всі наявні документи, що видані військово-лікарською комісією, рішення якої переглядається. При цьому в заяві слід вказати причини ініціювання перегляду, додати результати попередніх обстежень, документів тощо.

Судовий порядок

У разі незгоди з рішенням, прийнятим за результатами військово-медичної експертизи, зацікавлена особа має право звернутися безпосередньо до суду з метою захисту своїх порушених прав. 

Дана можливість передбачена п.2.3.5 Положення "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", яким визначено, що Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Необхідно зазначити, що розгляд даної категорії справ відбувається в порядку адміністративного судочинства визначеного Кодексом адміністративного судочинства України.

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