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OPINION

А ви казали, що Зеленський не вміє в диктатора...

Зоя Казанжи
22 липня, 2025 вiвторок
12:05
Погляд

Ви ж всі вже бачили напівголих чоловіків, яких спочатку повалили, а потім посадили на стільці, розклали на підлозі перед ними гроші і від душі нафотографували?

Зміст

То вчора СБУ та Офіс Генерального прокурора проводили  обшуки у співробітників НАБУ через їхні можливі звʼязки з РФ. 

У мене питання, яке давно муляє: чому на всіх подібних затриманнях нам показують напівголих чоловіків? Приходять о 6 ранку і всіх витягують з ліжка? Чому не дати одягнутися? Це особлива форма приниження? 

НАБУ заявило, що 70 обшуків відбулися без рішення суду. І нагадало, що щодо всіх персон які зараз стали підозрюваними, СБУ не мало жодного зауваження і всі вони пройшли спеціальні перевірки того ж таки СБУ. 

СБУ оприлюднила свою заяву, де повідомила, що народний депутат від ОПЗЖ Федір Христенко був агентом ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Сам Христенко втік з України ще 3 роки тому. І зробив це досить легко, ніхто йому особливо не перешкоджав. 

Так що ж сталось і чому саме зараз? 

НАБУ, на жаль, не стало тим органом, який би виправдав наші сподівання. Але те, що їх позбавляють незалежності, факт. 

Все почалося після того, як НАБУ оголосили підозру Чернишову і вперлися, коли серйозні люди просили їх цього не робити. 

Міністр єдності, вже колишній, досить довго сидів за кордоном. Поки з ОП тиснули на НАБУ, щоб відкликати підозру Чернишову. Але НАБУ не послухали. 

Ну й от. Співробітників НАБУ обшукали й почали звинувачувати хтозна в чому. Один із них 10 років тому спілкувався з охоронцем Януковича. Чийсь батько торгував коноплею з Росією. Ще двоє кілька років тому скоїли ДТП.

Серйозно?! 

В НАБУ немає янголів. І у 2023 році Єрмак туди таки призначив лояльного собі керівника. Але певні важелі, в тому числі й наших притомних партнерів, існували. 

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Зеленському і компанії, виглядає, треба знищити незалежність НАБУ. І зараз він, як ніколи, наблизився до цієї мети. 

Бо друзі, партнери та подєльніки не мають сісти. А можуть. Бо до них почали добиратися — до всіх цих чернишових-міндічів-смирнових-стефанішиних. 

До речі, все це відбувається тоді, коли керівники НАБУ і САП перебувають у відрядженні в Британії. Ну прямо класика. 

Вчора Офіс президента через СБУ отримав доступ до 658 кримінальних справ, які розслідує НАБУ. Фактично Офіс отримав доступ до всіх прослуховувань, відеоспостережень та іншої закритої оперативної інформації з боку НАБУ і САП про друзів, бізнес-партнерів, кумів, однокласників Банкової. В тому числі й до тих матеріалів, де підозри лише готувались. 

Розумієте, якими можуть бути наслідки? Щонайменше — це попередження "своїх". 

Як думаєте, чим закінчиться справа Чернишова? Правильно, і я так думаю. Ну, і родич Міндіча теж вийде сухим із води. Бо всі плани, всі негласні слідчі дії вже відомі Зеленському і його "5-6 успішним менеджерам". 

Знаєте, іноді і я вже починаю думати, що війна — золота пора для Зеленського і його оточення. З ними ж все ок. Безпека, криптогаманці, можливості — все під ногами. От лише є ті, хто заважає загнати під плінтус країну повністю. 

У нас така страшна ситуація на фронті. А оці, так виглядає, продовжують мріяти про вибори. Бо всі дії схожі на своєрідну зачистку, яка покінчить з будь-якими самостійними чи непідконтрольними структурами. 

А потім хочемо, щоб нас взяли до ЄС. І гніваємось на європейців. Україна і їх захищає, а нас не хочуть на поріг пускати. 

Та ЄС в шоці від оцього владного дикунства. Від нахабності тих, хто керує знекровленою країною. 

Посли держав "Групи семи" (G7) висловили стурбованість через розпочаті розслідування щодо кількох співробітників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та хочуть зустрічі  з керівництвом України.

І все це на фоні фарсу з непризначенням  керівника БЕБ. На фоні непроведення конкурсу на керівника митниці. 

Злі язики кажуть, що все іде по сценарію, який придумав Портнов, коли останній ще був живим і безпроблемно приїжджав і виїжджав з нашої країни. 

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Сценарій такий: спочатку треба дискредитувати антикорупційні структури. НАБУ вже пішло. Наступними будуть САП та ВАКС. Справи та повноваження НАБУ передадуть в ДБР, а САП стане просто департаментом у Генпрокуратурі. 

І тут на арену вийде ДБР, яке повністю контролюється офісом президента. ДБР стає органом з надможливостями. І все. Була б людина, а стаття знайдеться. 

А ви казали, що Зеленський не вміє в диктатора. 

А законодавче регулювання, спитаєте ви. Хіба це проблема з нинішнім парламентом? 

До речі, вчора було 6 років, як в Україні постав найнікчемніший парламент за всі роки незалежності. Мої співчуття небагатьом притомним там. 

Тому не спішіть радіти, що "затримали агентів ФСБ в рядах НАБУ". Перш аніж розганяти все, що нам дбайливо підсовує влада, зробіть хоча б паузу. Прочитайте кілька джерел. Прискіпливо. Подумайте на всяк випадок.

Дуже хочеться вірити, що така атака не є помстою та дискредитацією антикорупційного органу. Що СБУ реально очищає НАБУ, а не виконує доручення влади. Хочеться вірити, але все, що відбувається, схоже на інше. 

Все це погано закінчиться. Для нас всіх. А вони думають, що встигнуть схопити Бога за бороду. Ну-ну.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
політика
СБУ
корупція в Україні
Володимир Зеленський
ФСБ
НАБУ
БЕБ
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