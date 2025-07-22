Сьогодні стало відомо про масштабну операцію СБУ та ОГП: обшуки у детективів НАБУ, затримання, гучні підозри — від державної зради до співпраці з РФ і роботи на олігархів. Це — серйозні звинувачення, які потребують не менш серйозної відповіді.

НАБУ вже підтвердило сам факт обшуків і звернуло увагу на те, що вони проводяться без ухвал суду. Це — тривожний сигнал, який неможливо ігнорувати.

Читайте також: Чому одразу російський вплив на НАБУ? Важливо одразу сказати головне: НАБУ — це найбільш ефективний і незалежний антикорупційний орган в Україні. За роки роботи бюро здобуло унікальний для нашої системи рівень довіри як з боку суспільства, так і міжнародних партнерів. Саме тому будь-яке втручання у його роботу викликає пильну увагу.

Якщо правоохоронні органи мають реальні підстави — суспільство має побачити відкритий, професійний процес, без політичних підтекстів чи інформаційних атак. Інакше — це буде розцінено як тиск на незалежну інституцію.