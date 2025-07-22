Обшуки в НАБУ: тест на зрілість для всієї правоохоронної системи
Сила демократії — у здатності діяти за законом, навіть у найскладніші часи
Сьогодні стало відомо про масштабну операцію СБУ та ОГП: обшуки у детективів НАБУ, затримання, гучні підозри — від державної зради до співпраці з РФ і роботи на олігархів. Це — серйозні звинувачення, які потребують не менш серйозної відповіді.
НАБУ вже підтвердило сам факт обшуків і звернуло увагу на те, що вони проводяться без ухвал суду.
Це — тривожний сигнал, який неможливо ігнорувати.
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Важливо одразу сказати головне: НАБУ — це найбільш ефективний і незалежний антикорупційний орган в Україні. За роки роботи бюро здобуло унікальний для нашої системи рівень довіри як з боку суспільства, так і міжнародних партнерів. Саме тому будь-яке втручання у його роботу викликає пильну увагу.
Якщо правоохоронні органи мають реальні підстави — суспільство має побачити відкритий, професійний процес, без політичних підтекстів чи інформаційних атак. Інакше — це буде розцінено як тиск на незалежну інституцію.
Сила демократії — у здатності діяти за законом, навіть у найскладніші часи. Ця справа — не лише про окремих осіб, а про довіру до всієї системи. І саме тому вона має бути абсолютно прозорою.
Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник
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