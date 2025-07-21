Що, це було?

Ну давайте про ймовірності. Дуже суб’єктивна оцінка.

50% ймовірності: Це операція прикриття зриву конкурсу БЕБ. Бо там же є лист, про російську загрозу у переможця. А переможець з НАБУ. А у НАБУ ціла сітка російських агентів. Значить правильно не пускати детектива НАБУ на голову БЕБ.

25% ймовірності: Це атака на НАБУ, яке вже дістало своєю незалежністю, дозволяючи собі приходити до поважних і лояльних людей.

24% ймовірності: Це помста НАБУ за те, що у нас тепер немає міністерства єдності.

1% ймовірності: В НАБУ працює мережа російських агентів, які діють як єдине ціле і працюють на ворога.