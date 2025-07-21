Чому одразу російський вплив на НАБУ?
До кількох детективів НАБУ прийшли з обшуками без ухвали суду, виставили принизливі фото в інтернет і заявили, що іде нейтралізація російського впливу на Бюро
Що, це було?
Ну давайте про ймовірності. Дуже суб’єктивна оцінка.
50% ймовірності: Це операція прикриття зриву конкурсу БЕБ. Бо там же є лист, про російську загрозу у переможця. А переможець з НАБУ. А у НАБУ ціла сітка російських агентів. Значить правильно не пускати детектива НАБУ на голову БЕБ.
25% ймовірності: Це атака на НАБУ, яке вже дістало своєю незалежністю, дозволяючи собі приходити до поважних і лояльних людей.
24% ймовірності: Це помста НАБУ за те, що у нас тепер немає міністерства єдності.
1% ймовірності: В НАБУ працює мережа російських агентів, які діють як єдине ціле і працюють на ворога.
Дуже суб’єктивна оцінка. І дуже хочеться вірити у щось хороше. Особливо під час війни. Що не буде тема війни та протистояння росіянам лицемірно використовуватись. Тому хочеться вірити, що скоро ми побачимо докази роботи цієї мережі пов’язаних один з одним детективів НАБУ. Але поки в голову знов лізуть ті кляті питання. Особливо на фоні того, як часто зараз тема "працювати на ворога" використовується силовиками для наїзду на бізнес.
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Безумовно, хтось із детективів НАБУ може бути не чистим на руку. І навіть торгувати коноплею. І навіть допомагати продавати її ворогу. Страшне. Але чи дізнались про це прямо зараз? Чи дійсно є мережа. Чи просто папочки із компроматом довелось відкрити, задовольняючи політичний запит?
І чому російський вплив на НАБУ? Чому немає російського впливу на будь-яку іншу інституцію, коли там ловлять людину, що пов’язана з ворогом. А в НАБУ відразу російський вплив? А якщо цих людей об’єднує тільки те, що вони всі є детективами НАБУ, і більше нічого, то чому до них приходять в один ранок? Це ж як відкривати міст до дня міста. Можна було б раніше. Або треба пізніше, бо не доробили. Але дуже треба точно на конкретну дату. І відразу 80 обшуків скрізь. Цілих 80.
Чи просто суспільству (тому так знов багато уваги до анонімних телеграм каналів) і нашим західним партнерам треба надати хоч якесь логічне пояснення, чому конкурс на голову БЕБ не призвів ні до чого. І тому саме зараз так поспіхом викривається мережа агентів у НАБУ. І саботаж реформ відразу виявляється дуже державницькою позицією?
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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