"Це ж не перший скандал з НАБУ": Ступак про обшуки у детективів НАБУ через імовірний російський вплив
Обшуки у детективів Національного антикорупційного бюро через імовірний російський вплив - це не перший скандал із НАБУ
Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в етері Еспресо.
(10:36) Перехоплення телефонних розмов, по-перше, цієї людини, яка називається одним з керівників міжрегіонального цього підрозділу детективів, який працює на територіях Дніпропетровщини, там прикордоння з цієї сторони, де він домовляється про те, щоб компанія його батька попрацювала з кимось в Дагестані, попродавала насіння коноплі, здається, в такому сенсі. Потім другий запис є - це про змови його батьків, які там розказують, що: "Путін войну нє начінал, ви должни уйті". Все це, як ми все чули”, - сказав він.
Іван Ступак зауважив, що із перехоплень можна визначити орієнтовний часовий проміжок цих записів.
"Що цікаво, в цій розмові людина, яка називається мати цього посадовця з НАБУ, вона трішечки розкриває нам дату цього перехоплення. Вона каже наступну фразу: "Угледар скоро буде взят в кольцо". А я нагадаю, що місто Вугледар було захоплене російськими військами в жовтні 2024 року. Тому робимо такий логічний висновок, що це цей запис датований орієнтовано, можливо, вересень 2024 року до моменту захоплення цього міста. Я думаю, що далі будуть ще оприлюднені записи, які ми можемо почути, що відбувалося і хто яку роль займав. Але ще раз, це ж не перший скандал з НАБУ. Я тут не хочу на чиюсь сторону заходити, але є випадки, коли співробітник НАБУ не повертається з відрядження з-за кордону і залишається в тій ж самій Іспанії", - додав колишній співробітник СБУ.
- Зранку понеділка, 21 липня, представники Служби безпеки та Офісу генпрокурора провели масштабну спецоперацію з нейтралізації російського впливу на детективів Національного антикорупційного бюро в різних регіонах України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 42.01
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе