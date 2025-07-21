"Це ж не перший скандал з НАБУ": Ступак про обшуки у детективів НАБУ через імовірний російський вплив

Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в етері Еспресо.

(10:36) Перехоплення телефонних розмов, по-перше, цієї людини, яка називається одним з керівників міжрегіонального цього підрозділу детективів, який працює на територіях Дніпропетровщини, там прикордоння з цієї сторони, де він домовляється про те, щоб компанія його батька попрацювала з кимось в Дагестані, попродавала насіння коноплі, здається, в такому сенсі. Потім другий запис є - це про змови його батьків, які там розказують, що: "Путін войну нє начінал, ви должни уйті". Все це, як ми все чули”, - сказав він.

Іван Ступак зауважив, що із перехоплень можна визначити орієнтовний часовий проміжок цих записів.

"Що цікаво, в цій розмові людина, яка називається мати цього посадовця з НАБУ, вона трішечки розкриває нам дату цього перехоплення. Вона каже наступну фразу: "Угледар скоро буде взят в кольцо". А я нагадаю, що місто Вугледар було захоплене російськими військами в жовтні 2024 року. Тому робимо такий логічний висновок, що це цей запис датований орієнтовано, можливо, вересень 2024 року до моменту захоплення цього міста. Я думаю, що далі будуть ще оприлюднені записи, які ми можемо почути, що відбувалося і хто яку роль займав. Але ще раз, це ж не перший скандал з НАБУ. Я тут не хочу на чиюсь сторону заходити, але є випадки, коли співробітник НАБУ не повертається з відрядження з-за кордону і залишається в тій ж самій Іспанії", - додав колишній співробітник СБУ.