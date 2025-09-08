У мене є колега-військовослужбовець, Вадим (ім’я міняю). Він служить в одній з відносно непоганих військових частин. Доброволець з 2022 року, учасник бойових дій. Офіцер. Інвалід, коліна геть погані, каже, що може у будь-який момент списатися.

Так от, Вадим зараз живе… у машині.

У нього є улюблена парковка у Житомирі, де його ніхто не чіпає.

Щоранку, якщо нормальна погода, він виходить на паркінг, робить зарядку.

Потім прямо на асфальті розкладає речі, перепаковує автомобіль з режиму "спальня" в режим денної їзди.

Щоб митися, він купив абонемент у спортклуб. Це в Житомирі дуже недорого.

Щоб пратися, Вадим їздить раз на тиждень до побратимів.

У Вадима дружина і двоє дітей. Попри те, що у Житомирі не найвищі ціни на оренду житла, він економить у теплу пору року, щоб мати можливість більше допомагати фінансово сім’ї. Яких бачить кілька разів на рік.

Вадим виконує важливі завдання в тилу. Його бойовий досвід неоціненний. Його завзяття неймовірне.

Його зарплата в тилу – базове грошове забезпечення. Його машина – власна, надійна, хоч і немолода.

