Афганці могли вважати, що ніколи не виграють ту війну і спротив марний, бо їх було майже у 20 разів менше.

Але вони не рахували, наскільки їх менше, а воювали за свою землю. І вони перемогли. І не просто перемогли, а привели до розпаду величезну імперію.

Нас менше за росіян всього в 3,5 раза. Але росіяни докладають титанічних зусиль, щоб ми не воювали, як афганці, а здавалися.

З цією метою фашисти Путіна через свої агентурні сітки переконують українців, що в армії все погано і перемогти росіян неможливо.

Український народ сильний. У мене особисто (за фамільними переказами) і у багатьох з вас, друзі, в жилах тече козацька кров. Тому ми на це, переважно, не ведемося і воюємо за свою свободу.

Але є низка слабких людей, які вірять Путіну, що варто припинити опір і все буде, як було. Ці слабкі люди бояться армії, бояться бути вбитими, і компенсують свій страх агресією до тих, хто не готовий здаватися. Читайте також: Арестович мобілізує "вату"

Вони тягають інтернетами придумані у ФСБ історії, як якомусь знайомому розказав справжній солдат із фронту, як все погано і що ми програємо війну. Вони вигадують такі історії самі. Вони кидаються в коменти і зрадо**блять, щоб приховати свій страх.

В їхніх очах сила нашого ворога виправдовує їхню власну бездіяльність. Вони намагаються переконати нас, що вони не банально сц*ть, а просто мислять раціонально і не хочуть даремно помирати без надії на перемогу. Бо ж, нібито, Росія сильна і непереможна.

Добре, що афганці так не думали. Інакше нам би довелося воювати ще й проти Афганської народної республіки у складі росії.

Такі слабкі люди, які шукають виправдання своєму страху, руйнують не тільки себе. Вони заражають зневірою оточуючих. Зневіра – найстрашніша біда, яка тільки може бути у війну. Зневіра вбиває волю до боротьби. Зневіра опускає руки й блокує розум.

Тому я таке не толерую. Будь-які прояви зрадо**бства, будь-яка неправдива інформація про ЗСУ, будь-яке ниття...