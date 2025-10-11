Афганські уроки для України
Коли в 1979 році СРСР напав на Афганістан, населення Афганістану складало 15,5 мільйонів, а населення СРСР - 264 мільйонів*
Афганці могли вважати, що ніколи не виграють ту війну і спротив марний, бо їх було майже у 20 разів менше.
Але вони не рахували, наскільки їх менше, а воювали за свою землю. І вони перемогли. І не просто перемогли, а привели до розпаду величезну імперію.
Нас менше за росіян всього в 3,5 раза. Але росіяни докладають титанічних зусиль, щоб ми не воювали, як афганці, а здавалися.
З цією метою фашисти Путіна через свої агентурні сітки переконують українців, що в армії все погано і перемогти росіян неможливо.
Український народ сильний. У мене особисто (за фамільними переказами) і у багатьох з вас, друзі, в жилах тече козацька кров. Тому ми на це, переважно, не ведемося і воюємо за свою свободу.
Але є низка слабких людей, які вірять Путіну, що варто припинити опір і все буде, як було. Ці слабкі люди бояться армії, бояться бути вбитими, і компенсують свій страх агресією до тих, хто не готовий здаватися.
Вони тягають інтернетами придумані у ФСБ історії, як якомусь знайомому розказав справжній солдат із фронту, як все погано і що ми програємо війну. Вони вигадують такі історії самі. Вони кидаються в коменти і зрадо**блять, щоб приховати свій страх.
В їхніх очах сила нашого ворога виправдовує їхню власну бездіяльність. Вони намагаються переконати нас, що вони не банально сц*ть, а просто мислять раціонально і не хочуть даремно помирати без надії на перемогу. Бо ж, нібито, Росія сильна і непереможна.
Добре, що афганці так не думали. Інакше нам би довелося воювати ще й проти Афганської народної республіки у складі росії.
Такі слабкі люди, які шукають виправдання своєму страху, руйнують не тільки себе. Вони заражають зневірою оточуючих. Зневіра – найстрашніша біда, яка тільки може бути у війну. Зневіра вбиває волю до боротьби. Зневіра опускає руки й блокує розум.
Тому я таке не толерую. Будь-які прояви зрадо**бства, будь-яка неправдива інформація про ЗСУ, будь-яке ниття...
Ми переможемо, а слабкі люди, які заважають нам перемагати, ідуть нах*й до свого Путіна. Може, в російському рабстві їм буде краще, ніж у своїй, вибореній у бою, державі.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер, військовослужбовець
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
