Якими б не були наслідки зустрічі Трампа та Путіна на Алясці – це точно буде лише початок, а не завершення. Якщо мрія Трампа про припинення режиму вогню таки збудеться, це стане лише початком його надскладних геополітичних торгів з диктатором, з яким домовитися в принципі неможливо. Путін продовжує жити у своєму фантазійному світі минулих міфів про "расєйску імперію", і тому логікою сучасного світу з ним говорити важко.

Швидше за все, Путін взагалі підштовхуватиме Трампа говорити не про Україну, а про різні "ядерні договори", які насамперед нагадуватимуть світові про минулу "велич" радянської Росії.

Якщо ж зустріч закінчиться взагалі провально, для Трампа це стане початком розмови з Росією мовою санкцій. Це точно буде, хоч і вимушено. Можливо, Трамп і радий би був взагалі забути "українське питання", але це навряд чи можливо, зважаючи і на позицію європейців, і на необхідність демонструвати усьому світові силу Білого дому, бо інакше інші, більші та менші, геополітичні гравці взагалі не зважатимуть на позицію Вашингтону.

Отож навряд чи хтось очікує від зустрічі великих проривів. Це буде справді лише ознайомча зустріч.

