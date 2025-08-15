Його самопозиціонування як посередника між Україною і РФією є нічим іншим як "хитрістю" - маневром для уникнення відповідальності США ("Це не моя війна").

А відтак — це маніпулятивна спроба вплинути на Україну через навмисне послаблення її переговорних позицій. Ми втратили союзника і "набули" посередника — баланс змінився. Не на нашу користь.