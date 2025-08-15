Для Путіна Аляска як реванш
Я послідовно скептично ставлюся і до Трампа і до його спроб врегулювання російської війни
Його самопозиціонування як посередника між Україною і РФією є нічим іншим як "хитрістю" - маневром для уникнення відповідальності США ("Це не моя війна").
А відтак — це маніпулятивна спроба вплинути на Україну через навмисне послаблення її переговорних позицій. Ми втратили союзника і "набули" посередника — баланс змінився. Не на нашу користь.
Але проблема Трампа полягає у тому, що Путін читає його ходи та сміється над ними. Останнім часом навіть відкрито глумиться. "Всі розчарування (Трампа) виникають від надмірних очікувань".
Читайте також: Путін може реально "продати" Трампу лише припинення вогню в Україні
Путін справді хоче говорити з Трампом, але говорити з позиції сили, а не слабкості. Тому, на відміну від Трампа, він не відмовляється від своїх вимог і переговорних позицій, про які заявляв від самого початку.
Але є й неозвучена мета цієї російської війни, яка полягає у геополітичному ослаблені Сполучених Штатів і реванші вихідців з КДБ СРСР за програш у Холодній війні. Саме для цього Путін полетить на Аляску і саме цього не розуміє Дональд Трамп.
Саміт закінчиться психологічним тріумфом Владіміра Путіна, але його рішення не будуть втілені в життя. Бо нікому буде їх втілювати.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе