Американські долари та російські агенти: які інвестиції ефективніші?
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Далі буде, але нам від того не легше.
І що маємо на виході: відстала Росія, бюджет якої трохи більший за бюджет Каліфорнії, змогла приручити людину, яка сьогодні блокує те, що хоче блокувати Кремль.
Друг Трампа робить інтервʼю з Путіним, щоб його почула Америка.
Лідер демократичного світу, найбільша економіка планети, найдосконаліша система державної влади фактично потрапила в залежність від персони, яка відверто грає на руку Москві. Отже, Москва може блокувати в Сенаті США те, що хоче заблокувати.
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А Вашингтон не може нічого заблокувати в рішеннях Кремля і Думи. Нічого. І так, Кремль допомагає Іну, ефективно співпрацює з Іраном і Китаєм. А США одержують удари по пиці колючкою від гольфа, яку затис у спітнілих руках Трамп. "Якщо в день лиха ти виявився слабким, то бідна сила твоя".
Війна — це дуже складна штука. Дуже, дуже складна… поки США нашпиговували світ доларами, Росія нашпиговувала його своєю агентурою. Які інвестиції виявляться виграшними, ми побачимо. Але без грошей і зброї війни не виграються.
Думаю, саме час відправляти у США Стефанчука з Єрмаком і Арахамію в кросівках баленсіага. І тактичні штани не забути одягти. Воно точно допоможе.
Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо
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