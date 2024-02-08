Кажуть, у Сполучених Штатах велика українська діаспора. Існують організації українців США, керівники яких регулярно на День незалежності України отримують високі державні нагороди.

Проте щось не помічав, аби українські організації США збиралися біля Капітолія, щоб донести вимоги про розблокування допомоги Україні. Де виступи на телеканалах? Де публікації у пресі?

Так само як ніде не читав, щоб було публічне звернення до Трампа, що у разі подальшого блокування допомоги, публічно закликати американців українського етнічного походження не голосувати за Трампа і республіканських кандидатів до Конгресу на наступних виборах.

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Свого часу Буша-старшого українська діаспора провчила за "курча по-київськи", ганебно виконане ним у липні 1991 року. І Буш-старший програв наступні вибори Клінтону.

А ця діаспора тридцятилітньої давнини немічною не була.

Та й ордени України кожного року їм теж ніхто не вручав.

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Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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