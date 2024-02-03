Ці розбірки для невтаємниченої людини виглядають дивно: штат зводить на кордоні з Мексикою укріплення з колючого дроту, Білий дім забороняє. Здавалося б, чому тут не домовитися… А тому, що цим колючим дротом обплетена політична конкуренція республіканців і демократів.

Байден перебуває "в партнерстві" з латиноамериканськими наркокартелями: члени транснаціональних злочинних організацій перестали ховатися, вважає генпрокурор Техасу Кен Пекстон. Тут треба зауважити, що смертність від синтетичного наркотику фентанілу в США зростає в геометричній прогресії, а Китай розробив спеціальну програму виробництва та постачання цього опіоїду в Штати через Мексику. Це перша колосальна проблема Америки.

Південні штати, що межують з Мексикою, традиційно республіканські. На їхню думку, прикордонна служба США буквально відкрила кордон, і тільки в листопаді 2023 року в країну проникли 225 тис. нелегалів. Більша частина з них осідає саме в Техасі.

Мігранти — друга колосальна біда нинішнього американського суспільства. Губернатор штату Еббот звинуватив федеральний уряд у потуранні мігрантам, а федерали його — в політизації теми.

Еббот вивів на кордон Національну гвардію (яка підпорядковується штату), витуривши звідти федеральних прикордонників. Вашингтон видав указ про заборону дій штату і заручився рішенням Верховного суду. Однак Еббот відмовляється підкорятися, покликаючись на право контролювати будь-яку точку штату. У відповідь Вашингтон поставив ультиматум: до 26 січня виконати рішення суду.

Техас підтримали вже 25 "республіканських" штатів, а 10 із них готові відправити підрозділи нацгвардії на "боротьбу за майбутнє Америки".

Тут треба розповісти про глибинні причини зухвалості Техасу:

Техас вважається єдиним штатом, який добровільно приєднався до США в статусі незалежної держави. Саме тому сьогодні техаські політики вважають, що штат має право на самовизначення.

Техас — один із найважливіших для економіки США штатів, він приносить 9% у ВВП країни. За обсягом видобутку нафти посідає 3-тє місце у світі після Росії та Саудівської Аравії. Якби Техас був самостійною державою, то це була б 12-та економіка світу з ВВП $1,8 трлн.

Отже, термін, до якого влада Техасу мала б допустити федеральних прикордонників на кордон з Мексикою, сплив. Конфлікт республіканців і демократів все ще виглядає як передвиборча гра, в якій сторони демонструють відсутність червоних ліній.

Еббот заявив, що Техас підкорятися вимогам Білого дому не буде. Очевидно, Вашингтон намагатиметься зберегти силове домінування у цій надзвичайній ситуації.

Сьогодні важко уявити, що американці воюватимуть з американцями, ситуація більше нагадує продовження капітолійської міграційної сутички Трамп - Байден: схоже, республіканці вирішили, що розвʼязання цієї проблеми у стінах конгресу принесе дивіденди їхньому опонентові Байдену, тоді як інформаційні спекуляції на мексиканському кейсі додадуть голосів кандидатові від "респів": привертаючи увагу зброєю, набагато простіше розповідати електорату, хто "насправді кришує нарко- та міграційний трафік".

У кожному випадку, американська демократія переживає дедалі більші випробування. Бункерний фюрер навіть і мріяти про таке не міг.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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