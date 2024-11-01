Закупівлі проводило Держспецзв’язку під особистим та дуже публічним патронатом Михайла Федорова та його "Армії дронів". І що характерно: причина, через яку дрони купувало майже цивільне Держспецзв'язку – тому, що Міноборони "не справлялося". З натяком, що в МОУ велика корупція на закупівлях. Тому Федоров з тодішнім очільником Держспецзв’язку Щиголем вирішили побороти корупцію в МОУ своєю власною корупцією. Спочатку аутели купували удвічі (!) дорожче від ринкової ціни. Згодом їм начебто стало соромно так відверто красти на крові українців, і постачальника змусили "допостачати" ще певну кількість одиниць БПЛА. Таке "допостачання" призвела до того, що ціна одного дрону знизилася. Було 2-кратне перевищення вартості – стало "лише" у 1,5 раза дорожче за ринкову. Було 100% націнки, а стало 70%. Оце так "перемога". І оця остаточна "маржа" на загальній зменшеній сумі закупівель становила 593 мільйонів гривень. Це ціла "Армія вкрадених дронів" - 2600 штук.

Смішно і гидко дивитися як тупо відмазується колишній очільник ДССЗЗІ Щиголь: типу він, як керівник відомства (фактично – міністр) - не відповідає за роботу одного з підлеглих йому департаментів. До речі, сам Щиголь очікує вироку антикорупційного суду у справі розкрадання 62 мільйонів гривень. Не на дронах, але на іншому схематозі, я про нього розказував. А до того, у 2015 році його затримували під час спроби отримання хабаря. І при призначенні його на посаду голови Держспецзв’язку, Федоров не міг цього не знати. Читайте також: Про остаточну відповідальність

НАБУ за фактом закупівлі дронів за завищеними цінами почало розслідування ще у січні 2024. Але до сьогодні щось поки тихо. Федоров все ще на волі та продовжує закуповувати дрони для ЗСУ, але вже через нового Голову Держспецзв’язку, бо попередній чекає вироку.

Чомусь у більшості українців Михайло Федоров має репутацію єдиного представника вищої влади, не забрудненого в корупції. Типу, він такий молодий, чесний, сучасний, цифрує бюрократію і бореться з корупцією. Його навіть бачать майбутнім прем'єром чи навіть президентом. На базі його "чесного імені", "Дії" та "цифровізації" планують нову політичну партію для збереження при владі правлячих "еліт". А воно ось як виходить: він точнісінько такий самий, як усі ці щиголі, крупи та інші одарченки. Чи підозрював я щось подібне? Ні, не підозрював. Я був упевнений. І намагався відрити на це очі суспільству. Про можливості масових розкрадань з фонду United24 я писав ще у 2022: спочатку тут, а потім тут.

Тепер Федоров стверджує, що "не моніторив закупівлі дронів" Держспецзв'язком. Чи можливо повірити в те, що, виділяючи підлеглому мільярди гривень на закупівлі – керівник топрівня не цікавився, за яку ціну було придбано такі гостро необхідні для фронту БПЛА? І це в одній з найбільш корумпованих країн Європи. Під час численних гучних корупційних скандалів. Я точно не можу у це повірити. А ви?

У своєму розслідуванні "Громадське" не розкрило питання "а чиї гроші вкрали?" Це були кошти платників податків чи донорські? Бо фінансування проєкту “Армія дронів” точно здійснювалося з фонду United24 – фонду, яким особисто розпоряджається М. Федоров. Фонд наповнюється пожертвами як від українців, так і від іноземних донорів. Наприклад, великі внески в United24 зробили мільярдер Річард Бренсон та актор Лієв Шрайбер. Амбасадорами цього фонду є також Кетрін Вінник, Біар Гріллз, Аліса Мілано, Еліна Світоліна, Тімоті Снайдер, Барбара Стрейзанд та інші знаменитості. Читайте також: Атракціон небаченої щедрості для своїх