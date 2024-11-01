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OPINION

Армія вкрадених дронів

Костянтин Корсун
1 листопада, 2024 п'ятниця
10:04
Погляд

Розслідування Громадського виявило майже 600 мільйонів вкрадених гривень під час закупівлі дронів для ЗСУ у 2023 році

Зміст

Закупівлі проводило Держспецзв’язку під особистим та дуже публічним патронатом Михайла Федорова та його "Армії дронів". 

І що характерно: причина, через яку дрони купувало майже цивільне Держспецзв'язку – тому, що Міноборони "не справлялося". З натяком, що в МОУ велика корупція на закупівлях. 

Тому Федоров з тодішнім очільником Держспецзв’язку Щиголем вирішили побороти корупцію в МОУ своєю власною корупцією. 

Спочатку аутели купували удвічі (!) дорожче від ринкової ціни. 

Згодом їм начебто стало соромно так відверто красти на крові українців, і постачальника змусили "допостачати" ще певну кількість одиниць БПЛА. Таке "допостачання" призвела до того, що ціна одного дрону знизилася. 

Було 2-кратне перевищення вартості – стало "лише" у 1,5 раза дорожче за ринкову. Було 100% націнки, а стало 70%. Оце так "перемога".

І оця остаточна "маржа" на загальній зменшеній сумі закупівель становила 593 мільйонів гривень. 

Це ціла "Армія вкрадених дронів" - 2600 штук.

Смішно і гидко дивитися як тупо відмазується колишній очільник ДССЗЗІ Щиголь: типу він, як керівник відомства (фактично – міністр) - не відповідає за роботу одного з підлеглих йому департаментів.

До речі, сам Щиголь очікує вироку антикорупційного суду у справі розкрадання 62 мільйонів гривень. Не на дронах, але на іншому схематозі, я про нього розказував.

А до того, у 2015 році його затримували під час спроби отримання хабаря. 

 І при призначенні його на посаду голови Держспецзв’язку, Федоров не міг цього не знати. 

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НАБУ за фактом закупівлі дронів за завищеними цінами почало розслідування ще у січні 2024. Але до сьогодні щось поки тихо. Федоров все ще на волі та продовжує закуповувати дрони для ЗСУ, але вже через нового Голову Держспецзв’язку, бо попередній чекає вироку.

Чомусь у більшості українців Михайло Федоров має репутацію єдиного представника вищої влади, не забрудненого в корупції. Типу, він такий молодий, чесний, сучасний, цифрує бюрократію і бореться з корупцією. 

Його навіть бачать майбутнім прем'єром чи навіть президентом. На базі його "чесного імені", "Дії" та "цифровізації" планують нову політичну партію для збереження при владі правлячих "еліт". А воно ось як виходить: він точнісінько такий самий, як усі ці щиголі, крупи та інші одарченки.

Чи підозрював я щось подібне? 

Ні, не підозрював. Я був упевнений. І намагався відрити на це очі суспільству. Про можливості масових розкрадань з фонду  United24 я писав ще у 2022: спочатку тут, а потім тут.

Тепер Федоров стверджує, що "не моніторив закупівлі дронів" Держспецзв'язком.

Чи можливо повірити в те, що, виділяючи підлеглому мільярди гривень на закупівлі – керівник топрівня не цікавився, за яку ціну було придбано такі гостро необхідні для фронту БПЛА? І це в одній з найбільш корумпованих країн Європи. Під час численних гучних корупційних скандалів. 

Я точно не можу у це повірити. А ви?

У своєму розслідуванні "Громадське" не розкрило питання "а чиї гроші вкрали?"

Це були кошти платників податків чи донорські? Бо фінансування проєкту “Армія дронів” точно здійснювалося з фонду United24 – фонду, яким особисто розпоряджається М. Федоров. Фонд наповнюється пожертвами як від українців, так і від іноземних донорів. Наприклад, великі внески в United24 зробили мільярдер Річард Бренсон та актор Лієв Шрайбер. Амбасадорами цього фонду є також Кетрін Вінник, Біар Гріллз, Аліса Мілано, Еліна Світоліна, Тімоті Снайдер, Барбара Стрейзанд та інші знаменитості.

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І ось тепер Федоров, цитата: "Особисто бере на себе політично відповідальність за проєкт".

Чи не час цьому персонажу понести не якусь там міфічну "політичну", а цілком реальну кримінальну відповідальність?

Бо цього року Кабмін виділив на закупівлю "Армії дронів" 48 мільярдів гривень. Через те саме Держспецзв’язку. Через той самий "департамент закупівель". 

Якщо зло не покарати – воно завжди буде повертатися. 

Завжди.

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
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Україна
зброя
корупція в Україні
Війна з Росією
безпілотник
допомога Україні
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