Так от, рейтинги-вибори — не єдина причина цього атракціону. За його версією, під кінець року в бюджеті збираються невикористані кошти, які освоїти за стандартною процедурою закупівель вже не встигнуть.

Отже, гроші кидають на роздачу за певними, визначеними напрямками витрат, де пацани при владі мають контрольовані грошові потоки. Звідти вже підуть відкати та інші "заробітки".

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Виглядає правдоподібно — бо тоді для зацікавлених осіб це зручно, з якого боку не дивитись.