Атракціон небаченої щедрості для своїх
Поговорив про "Вовину тисячу" з одним українським підприємцем, який багато років веде бізнес в умовах усіх режимів, дай, Боже, йому міцної нервової системи
Так от, рейтинги-вибори — не єдина причина цього атракціону. За його версією, під кінець року в бюджеті збираються невикористані кошти, які освоїти за стандартною процедурою закупівель вже не встигнуть.
Отже, гроші кидають на роздачу за певними, визначеними напрямками витрат, де пацани при владі мають контрольовані грошові потоки. Звідти вже підуть відкати та інші "заробітки".
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Виглядає правдоподібно — бо тоді для зацікавлених осіб це зручно, з якого боку не дивитись.
А так корупції в Україні, звісно, немає. За версією Єрмака і його радника, залізничного діджея.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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