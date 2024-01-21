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OPINION

Байден вимагає допомогти Україні. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
21 січня, 2024 неділя
16:39
Погляд Віталій Портников

Президент США Джо Байден попередив про фатальні наслідки відсутності американської допомоги для України. З точки зору президента Байдена, якщо виявиться, що Штати не зможуть допомагати Україні, і Росія продовжить свій наступ на українські позиції, досить непростою буде доля країн Балтії та Центральної Європи - від Польщі до Угорщини

Таким чином Байден дав зрозуміти аудиторії, що в разі перемоги Росії у війні з Україною та встановлення контролю над українськими територіями, Москва продовжить свій геополітичний наступ у Європі. Останнім часом президент США докладає зусиль, аби домовитися з конгресменами-республіканцями про компроміс, який передбачав би в обмін на поступки щодо змін у міграційне законодавство США  ухвалення рішень про розблокування допомоги для України та Ізраїлю. 

Однак на заваді зусиллям президента Байдена стоїть його можливий опонент на президентських виборах 2024 року експрезидент США Дональд Трамп. Він уже закликав республіканців не погоджуватися з демократами на жодні компроміси формально до того моменту, доки демократи не погодяться з усіма пропозиціями республіканців. 

Однак насправді демократи вже пішли на всі необхідні поступки, і це визнають лідери республіканської меншості в американському сенаті. Тож мова йде не про те, що республіканці очікують якихось поступок від демократів, а насамперед про те, що президент Байден, з точки зору його опонентів, має зазнати поразки у своєму протистоянні РФ і Володимиру Путіну, щоб Дональд Трамп у разі своєї перемоги на виборах 2024 року мав вільні руки для домовленостей з агресивним російським диктатором на тих умовах, які задовольнять і самого Путіна, і Трампа. 

Проте для того, щоб виступити рятівником ситуації, Трамп, звичайно, хотів би зробити все можливе і неможливе, щоб Україна не мала жодних шансів не погоджуватися з тими умовами, які будуть ухвалені президентами США та РФ без жодної зацікавленості прислухатися до точки зору українського керівництва і суспільства. 

Це небезпечний момент, хоча зараз не варто також не помічати, що прихильники Трампа, як у самих Сполучених Штатах, так і в Європі, намагаються створити вигляд, що насправді справа зовсім не у бажанні колишнього американського президента сприяти фактичній поразці України в її протистоянні з Росією. 

Спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон, який зобовʼязаний своєю карʼєрою підтримці Дональда Трампа, побоюється, що в разі, якщо він піде проти директив експрезидента Штатів, він втратить і посаду спікера, і перспективу продовження політичної карʼєри конгресмена. Тож він уже говорив, що Трамп не помиляється у своєму підході до міграційної політики, і таким чином Джонсон буде дотримуватися тих пропозицій, які зараз звучать від найбільш ймовірного кандидата від Республіканської партії США на посаду президента.

А це означає, що Джонсон може просто не поставити пакет домовленостей щодо змін у міграційному законодавстві та щодо допомоги Україні й Ізраїлю на голосування в палаті представників, навіть якщо такий пакет буде успішно проголосований в американському сенаті. Прихильники Трампа в палаті представників вже зараз погрожують спікеру, що вони поставлять питання про його відставку одразу, як тільки він поставить на голосування пакет, який не влаштовує Трампа.

Та й у Європі ми чуємо голоси тих, хто сподівається, що тріумф Дональда Трампа створить умови і для повернення їхніх політичних карʼєр. Колишній премʼєр Великої Британії Борис Джонсон, авантюризм якого у підтримці ідеї щодо виходу Британії з Євросоюзу вже призвів до фатальних наслідків як для самої країни, так і для Європейського проєкту, і за великим рахунком створив можливості для агресивних дій Росії, несподівано виступив на захист Трампа у своїй колонці в одному з бульварних британських видань. 

Колишній премʼєр Британії, який є більш популярним в Україні, ніж у цивілізованому світі, виступив з черговими безглуздими заявами щодо того, що, на його думку, американський президент у відставці, якщо повернеться на свою посаду, буде допомагати Україні та навіть збільшить допомогу, якщо не домовиться з російським президентом. Таким чином Україна в разі перемоги Трампа матиме всі можливості перемогти у війні з РФ. 

Щоправда, Джонсон ніяк не поясняє читачам видання, як Росія в такій ситуації може поступитися своїми інтересами, коли бачитиме, що в України немає потрібних ресурсів для підготовки до нових наступальних операцій наприкінці 2024 - на початку 2025 року, і чому б Путіну не скористатися цією непростою ситуацією для Збройних Сил України і держави загалом. Він також не пояснює, чому б це Трампу не домовитися з Путіним так, щоб це влаштовувало російського президента, і пояснити свої домовленості національними інтересами Сполучених Штатів, а також тим, що він не допустив великої війни між двома ядерними суперпотугами. 

Однак вже той факт, що в ситуації, коли Дональд Трамп фактично блокує допомогу Україні, а Джо Байден намагається зробити все можливе, навіть поступитися власними політичними принципами, щоб допомогти нашій державі, такі колишні політики, як Борис Джонсон, створюють абсолютно фантастичну візію щодо реальних наслідків перемоги Трампа на президентських виборах у США, вже це свідчить, що все більше і більше людей готуються до такої перемоги й готові пожертвувати навіть власним політичним реноме, яке у Джонсона досить серйозно повʼязане з його підтримкою України, заради того, аби знайти собі нову політичну роль у світі, де буде тріумфувати популізм трампівського типу.

Коли відразу два Джонсони намагаються переконати нас, що біле - це чорне, це, звичайно, викликає досить серйозну стурбованість щодо перспектив підтримки цивілізованим світом України в наступні непрості роки російсько-української війни.

Джерело.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
Борис Джонсон
США
Віталій Портников
допомога Україні
допомога США Україні
Колонка Віталія Портникова
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