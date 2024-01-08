По-перше, вона поки що лишається заступницею.

Не дивлячись на те, що комітет проголосував за її звільнення, треба ще голосування в самій Раді й 226 голосів за це рішення. І тільки потім вона дійсно піде на**.

Але в цілому це симптоматично.

Здається, в ОП зрозуміли, що торпеда більше не приносить ніякої користі в справі шпиняння Залужного. Навпаки — вона перетворилася на такий токсик, що тепер будь-яка критика Головкома навпаки гальмується в зародку думкою: блін, так це я тепер в один ряд з Безуглою стаю?

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Та й сама Мар'яша вже остаточно втратила будь-які межі у своєму лайнометанні. Тому вирішили їй прикрити нарешті рота.

А то типу єднання всі діла. І кожен день — чергова порція лайна від цієї безумної істоти.

Щоправда, членом комітету вона лишиться й надалі якщо що. Як і депутатом від "слуг".

Тому тих, хто хотів би бачити в цьому заривання сокири війни між Зе і Залужним — трошки розчарую.

Просто, повторюся, ця конкретно взята торпеда вже випрацювала весь запас палива.

Тому шукатимуть іншу — та й все.

Але те, що спільними зусиллями адекватних людей ця спецоперація Банкової провалилася — гуд.

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Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

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