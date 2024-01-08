Безугла проти Залужного: війна не завершилася
Щодо звільнення Безуглої із посади заступника Комітету Ради з питань оборони
По-перше, вона поки що лишається заступницею.
Не дивлячись на те, що комітет проголосував за її звільнення, треба ще голосування в самій Раді й 226 голосів за це рішення. І тільки потім вона дійсно піде на**.
Але в цілому це симптоматично.
Здається, в ОП зрозуміли, що торпеда більше не приносить ніякої користі в справі шпиняння Залужного. Навпаки — вона перетворилася на такий токсик, що тепер будь-яка критика Головкома навпаки гальмується в зародку думкою: блін, так це я тепер в один ряд з Безуглою стаю?
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Та й сама Мар'яша вже остаточно втратила будь-які межі у своєму лайнометанні. Тому вирішили їй прикрити нарешті рота.
А то типу єднання всі діла. І кожен день — чергова порція лайна від цієї безумної істоти.
Щоправда, членом комітету вона лишиться й надалі якщо що. Як і депутатом від "слуг".
Тому тих, хто хотів би бачити в цьому заривання сокири війни між Зе і Залужним — трошки розчарую.
Просто, повторюся, ця конкретно взята торпеда вже випрацювала весь запас палива.
Тому шукатимуть іншу — та й все.
Але те, що спільними зусиллями адекватних людей ця спецоперація Банкової провалилася — гуд.
Про автора. Богдан Буткевич, журналіст
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