Словом, перемирʼя таке, що спокій лише тільки сниться. Чи могла Україна чисто в теорії вдарити по путінському параду? В теорії так, на практиці там буде присутній лідер Китаю Сі Цзиньпін — це чи не єдина людина у світі, до думки якої прислухається Росія, бо вже залізла у васальну залежність. Є також інформація, що китайські дипломати неофіційно просили українську сторону не псувати свято не останній людині у світі.

Емоційно — хотілось би бачити атаку дронами по скупченню наших ворогів, але практично треба визнати, що навіть добрий дрон — це не високоточна ракета. Їх нам Зеленський обіцяє уже кілька років, але все ніяк.

Другий аргумент, який грає проти хайпу заради рейтингів — лише після зустрічі на похоронах Папи Римського наш президент та Дональд Трамп трохи налагодили стосунки. І зараз українська сторона нарешті не виглядає як та, що не хоче миру, перемовин і постійно зриває мирні потуги Білого дому.

Навпаки — зараз мʼяч на полі Росії й тому Путін так активно пхає тезу про триденне перемирʼя, бо навіть на тридцятиденне він не хоче. А сам Трамп уже награвся у миротворця і не отримав жодного швидкого результату. Тепер доведеться коригувати стратегії щодо Росії, аби не виглядати дурнем в очах власних громадян. Тому з відповзанням на поле для гольфу на дачу в Мар-а-Лаго теж поки не виходить.

Читайте також: Чому Росії не слід давати перепочинку

Сі Цзиньпін їде до Москви, аби якраз і поговорити з Путіним про відносини з Заходом. І питання російсько-української війни там точно буде в топсписку. В якому річищі піде розмова — знає хіба китайський лідер, тому не вірте заздалегідь у заголовки, що війна вже все або Китай наш друг.

Чи варто Україні бити чимось по Красній площі? Ні, бо зараз це невигідно нам репутаційно. Друге — нащо витрачати ресурс туди, де його майже 100% зібʼють, але його можна більш вдало пустити на котрийсь оборонний заводик у Росії.

Ось у ніч проти 7 травня дрони невідомих патріотів серйозно пошкодили завод "Оптоволоконні системи" у Саранську. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном — читай важливий для ворожих дронів. І це набагато важливіша за політ над Москвою ціль.

На Росії є гігантська сила цілей, які у ці дні будуть незахищені й вельми смачні — це аеродроми, різноманітні ракетні та артилерійські склади та навіть наш "любимий" Чорноморський флот РФ. Враховуючи скільки ППО Росія перекинула на свою столицю аж на цілих три дні — все дуже смачно та спокусливо виглядає.

Читайте також: Триденне перемир'я – це взагалі не про мир

Де тут біда? У влади та її придворних блогерів є бажання накручувати очікування. Тому перебір картиночок з палаючим Кремлем трошки не на часі. Він може накрутити очікування людей десь так, як про каву в Криму зразка 2023 року — а потім українців кидатиме об стіну. Бо завищенні очікування пішли врозріз з реальністю.

Уже не раз після таких накруток українці впадали у фрустрацію і втрачали інтерес до справді ключових речей, які визначають майбутнє України. Наприклад, низька якість наших гінців до США, що дуже впливає на ставлення Трампа до України. Або ж — сісти та почитати тут саму нашумілу угоду про копалини, за ратифікацію якої депутатам викручують руки та погрожують забрати американські візи.

Надіюсь, Сили оборони постараються і попадуть точно в ті цілі, які прямо впливають на поле бою. Адже нас чекає гаряче літо нового російського наступу від Путіна, який вірить, що ось-ось і Україна завалиться. Цього не буде навіть за умов дуже поганого державного управління — все ж левова частка українців вважає Росію природним ворогом, який прийшов нас убивати.

За цією логікою подій — Путін справді ідіот. Бо ота швидка угода з Дональдом Трампом могла допомогти Росії зняти санкції й підтримати військові штани. Але диктатор Путін марить новими загарбаними територіями та новими ультиматумами Києву — тож спокій нам лише сниться. Та й взагалі не спиться, бо на світанку над головами рояться шахеди.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.