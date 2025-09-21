Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
OPINION

Боягузство з традиціями

Сергій Тихий
21 вересня, 2025 неділя
12:00
Погляд

Заліт трьох рашистських ракетоносців у повітряний простір Естонії. 12 хвилин замежного, переконаного у своєму "право имею" нахабства

За цей час їх мінімум тричі можна було збити. Не збили. Страшно їм. Ердогану, не страшно було у 2016-му, а їм, бач… І це уже не ніяка не розважливість, це елементарне боягузтво.  

Принагідно прочитав блискучий пост Євгена Якунова про  те, як восени 1941 року ВМС США тричі стикалися у бою з німецькими субмаринами. Американські моряки гинули уже сотнями, але Вашингтон волів цього не помічати. Лише після 7 грудня 1941-го, після розгрому у Перл-Харборі, коли США об’явили війну Японії, Гітлер сам розпочав  війну з Америкою – то довелося воювати. 

Читайте також: Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО

Тож у них є давні та справжні традиції боягузтва. А ми хотіли, щоб вони силою відповідали на заліт якихось дронів без вибухівки й трьох російських літачків, коли у них там зосереджено сотні найсучасніших винищувачів? 

Як пише Якунов, це безумовно казус, але не "беллі".  І рудий старий Трамп  цілком у тренді, коли вкотре не знаходить сказати нічого іншого, крім смішного до жалюгідності "мені це не подобається".

Тож єдиний і незаперечний з усього цього висновок: не США, не ЄС, а саме Україна, є вирішальною й об'єднавчою силою, яка здолає Рашу, поламає Вісь Зла. Такою була Велика Британія – одна у всьому світі під нацистськими бомбами у 1940-му. Ми теж переможемо Зло.  Інакше бути не може і не буде. Даруйте за пафос – момент такий…

Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства Укрінформ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

  Актуальне
  Важливе
2025, неділя
21 вересня
13:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
13:09
винищувач F-16
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP
12:41
хакери
Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії
12:10
Інтерв'ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
11:09
Дональд Трамп
США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
10:48
збитий дрон Shahed
"Потрібно перекрити всі шляхи постачання": Зеленський заявив про понад 132 тис. іноземних комплектуючих знайдених в уражених цілях РФ
10:09
Мі-8
Три гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У": дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму
10:04
ППО
Сили оборони ліквідували вночі 33 з 54 ворожих безпілотників
10:00
OPINION
Дональд Трамп проти "соросят"
09:28
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, в області є постраждалі, на Полтавщині є влучання у житловий будинок, сталися пожежі на Дніпровщині
09:26
Дональд Трамп
Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу Баграм США
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 151 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
08:05
Трамп
США планують скоротити військову підтримку Балтії, що викликало занепокоєння в Європі
08:02
OPINION
Провокація у небі Естонії: уроки історії
07:52
винищувач Eurofighter
Британські винищувачі розпочали патрулювання неба над Польщею
07:40
Втрати окупантів
За добу росіяни втратили на фронті 1010 військових, 25 артсистем і танк
07:34
Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть готовність Європи воювати з Росією
07:23
Партизани підірвали залізницю в російському Смоленську, яка веде до авіазаводу, що виготовляє ракети й БПЛА
01:22
Ворог просунувся на Дніпровщині, Донеччині та Запоріжжі, - DeepState
00:37
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
На аукціоні в Парижі представлять картину "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" Пікассо, яку не бачили понад 80 років
00:07
Естонська армія оприлюднила карту повітряного вторгнення росіян
Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином
2025, субота
20 вересня
23:29
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак поспілкувався з Рубіо напередодні зустрічі Зеленського з Трампом: подробиці
23:05
трудові мігранти
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
РФ хоче провести "грузинифікацію" Молдови, щоб зупинити євроінтеграцію України: Портников пояснив, до чого тут Орбан
22:25
Оновлено
Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)
У Марганці знову працює водопровід після трьох діб простою: як ціле місто опинилося без води
22:08
фейкові новини, fake news
РФ поширює фейкові "медичні довідки" Маї Санду для її дискредитації напередодні парламентських виборів у Молдові, - ЦПД
22:05
Португалія
Португалія долучилась до низки країн, які визнають Палестину як державу на Генасамблеї ООН
22:01
Київського песика Мішу провідують співробітники Нацполіції
Де зараз пес Міша, якого припинили пускати до метро Києва під час тривог: його відвідали поліцейські
21:50
Антиіммігрантські заворушення у Гаазі, Нідерланди (20.09.2025)
Антиіммігрантський протест у Гаазі завершився підпалом офісу лівих та поліцейської машини
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Можливо, Трамп й правий, що не проводить операцію щодо Венесуели, - Портников
21:30
Віктор Ющенко
Ющенко: якби у 91-му ми мали таку ж національну єдність як зараз, не було б війни, а рівень економіки був би як у Польщі та Литві
21:23
Прапор Польщі
У Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника
21:14
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський впровадив санкції проти пропагандистів та бізнесменів з РФ, блогера Філімоненка й тих, хто дестабілізує ситуацію у Молдові
20:24
винищувач F-16
"Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО
20:24
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Полісся" розбило "Кудрівку", "Колос" зіграв у нічию з "Вересом": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Політики, пастирі і... Пугачова
19:58
Оновлено
Атака РФ в ніч на 20 серпня: на Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36
19:06
Віктор Ющенко
Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву
18:40
поліція ілюстративне
На Кропивниччині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів
18:37
Ексклюзив
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг
Про нас

