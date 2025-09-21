За цей час їх мінімум тричі можна було збити. Не збили. Страшно їм. Ердогану, не страшно було у 2016-му, а їм, бач… І це уже не ніяка не розважливість, це елементарне боягузтво.

Принагідно прочитав блискучий пост Євгена Якунова про те, як восени 1941 року ВМС США тричі стикалися у бою з німецькими субмаринами. Американські моряки гинули уже сотнями, але Вашингтон волів цього не помічати. Лише після 7 грудня 1941-го, після розгрому у Перл-Харборі, коли США об’явили війну Японії, Гітлер сам розпочав війну з Америкою – то довелося воювати. Читайте також: Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО

Тож у них є давні та справжні традиції боягузтва. А ми хотіли, щоб вони силою відповідали на заліт якихось дронів без вибухівки й трьох російських літачків, коли у них там зосереджено сотні найсучасніших винищувачів? Як пише Якунов, це безумовно казус, але не "беллі". І рудий старий Трамп цілком у тренді, коли вкотре не знаходить сказати нічого іншого, крім смішного до жалюгідності "мені це не подобається".