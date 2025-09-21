Боягузство з традиціями
Заліт трьох рашистських ракетоносців у повітряний простір Естонії. 12 хвилин замежного, переконаного у своєму "право имею" нахабства
За цей час їх мінімум тричі можна було збити. Не збили. Страшно їм. Ердогану, не страшно було у 2016-му, а їм, бач… І це уже не ніяка не розважливість, це елементарне боягузтво.
Принагідно прочитав блискучий пост Євгена Якунова про те, як восени 1941 року ВМС США тричі стикалися у бою з німецькими субмаринами. Американські моряки гинули уже сотнями, але Вашингтон волів цього не помічати. Лише після 7 грудня 1941-го, після розгрому у Перл-Харборі, коли США об’явили війну Японії, Гітлер сам розпочав війну з Америкою – то довелося воювати.
Читайте також: Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
Тож у них є давні та справжні традиції боягузтва. А ми хотіли, щоб вони силою відповідали на заліт якихось дронів без вибухівки й трьох російських літачків, коли у них там зосереджено сотні найсучасніших винищувачів?
Як пише Якунов, це безумовно казус, але не "беллі". І рудий старий Трамп цілком у тренді, коли вкотре не знаходить сказати нічого іншого, крім смішного до жалюгідності "мені це не подобається".
Тож єдиний і незаперечний з усього цього висновок: не США, не ЄС, а саме Україна, є вирішальною й об'єднавчою силою, яка здолає Рашу, поламає Вісь Зла. Такою була Велика Британія – одна у всьому світі під нацистськими бомбами у 1940-му. Ми теж переможемо Зло. Інакше бути не може і не буде. Даруйте за пафос – момент такий…
Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства Укрінформ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
