Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Бояться, вони бояться
OPINION

Бояться, вони бояться

Тетяна Мокріді
1 травня, 2024 середа
12:06
Погляд Тетяна Мокріді

Ще один вислів, від якого смикається око, - "робимо все можливе для наближення членства…"

Генсек НАТО Столтенберг був у Києві. З тональності його заяви я зрозуміла, що ніякого членства в липні на 75-му ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні не буде. Візит до Києва — інформаційна підготовка. 32 країни консенсусом мають ухвалити таке рішення. А вони не в курсі, що війна у них на порозі.

І ще… яке може бути членство в НАТО за 4 місяці до президентських виборів в США? Хто на таке піде? Хто хоче принести війну до себе в дім? Бояться, вони бояться.

Загалом, треба розуміти психологію американців. Вони живуть у своєму світі — на іншій стороні земної кулі. Вони далеко і далекі … Вони нічого про нас не знають. Кличко, Шевченко, Чорнобиль, Зеленський, війна, СРСР досі… Сюжети в новинах про корупцію і розкрадання грошей українською владою. Причому новини не пропускають крадіжки в будь-якому регіоні України.

Тло інформаційне дуже… погане для нас.

І коли на цьому тлі пересічний американець чує інфу про виділення десятків мільярдів на допомогу Україні, то підстрибує на дивані… А ще вони переконані, що податки та ціни ростуть через те, що уряд розкидається грошима платників податків. Настрої, особливо в "республіканських" штатах … далеко не нашу підтримку.

У мене враження, що світ захворів… захворів на брак інтелекту. І це наближає нас до якогось всесвітнього жаху… Мабуть, легко жити, коли голова тільки для того, щоб в неї їсти й писати дурнуваті коменти в соцмережах.

Джерело

Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
США
допомога Україні
Читайте також:
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
29 квітня, 2024 понедiлок
Без обмеження прав і свобод громадян ми не переможемо у війні, - військовий експерт Дикий
30 квітня, 2024 вiвторок
"Ми не все знаємо про ракетний арсенал РФ": у Defence Express розповіли про темпи виробництва "кинджалів"
30 квітня, 2024 вiвторок
У США прокоментували заяву міноборони РФ про збиті ATACMS
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
1 травня
13:31
Росіяни вдарили по Калиновому на Донеччині: є загиблий та поранені
13:28
лікарня
В Одесі помер чоловік, поранений під час атаки РФ 29 квітня
13:24
малюнок, діти
В Україну з окупації повернули двох хлопчиків та дівчинку
13:19
Весна у Києві
У Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки
13:08
Оновлено
на фото Золочів після обстрілу
РФ атакувала КАБами Золочів на Харківщині: є загиблі, серед поранених – дитина
13:04
На фото: Jerry Heil і alyona alyona
Режисерка кліпів Гаррі Стайлза та The Weeknd Таню Муіньо поставила номер для alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024
12:58
окупанти, орки
Найманці з Непалу масово тікають з армії РФ: у ГУР назвали причини
12:57
Київавтодор
Розкрадання 10 млн грн на ремонті доріг у столиці: керівнику Київавтодору та його спільникам оголосили підозру
12:42
Центр національного спротиву
Партизани розвідали нафтобазу в Ростові
12:32
обстріл Одеси
Атака РФ на Одесу: пошкоджено представництво Уповноваженого з прав людини
12:31
Інфографіка
малий бізнес
За перший квартал 2024 року українці відкрили на 33,6% більше ФОПів, ніж торік: де найбільше нових бізнесів
12:19
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Британська розвідка розповіла про проблеми з корупцією в міноборони РФ
12:14
олімпіада 2024
Мінмолодьспорту дало рекомендації українським спортсменам, як поводитися з росіянами на Олімпіаді-2024
12:11
Огляд
міжнародний огляд
Реакція на прийняття законопроєкту про допомогу Україні та що відбувається з українськими полоненими, які повернулися додому. Акценти світових ЗМІ 1 травня
12:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
11:59
Конгрес США
"Є надлишки": у конгресі США закликали якомога швидше передати Україні додаткові касетні бомби
11:58
електроенергія
Україна запланувала імпорт електроенергії з 4 країн: ситуація в енергосистемі станом на 1 травня
11:54
Часів Яр
"Немає жодної вцілілої багатоповерхівки": начальник МВА розповів, чим РФ обстрілює Часів Яр
11:36
Ексклюзив
Пожежа на Лисичанському НПЗ
"Вагома втрата надходження валюти до РФ": експерт про наслідки ударів по російських НПЗ
11:31
Бузок
Всюди тепло, у двох регіонах можливі дощі: прогноз погоди на 2 травня від Наталки Діденко
11:31
Оновлено
АЕС
Сенат США ухвалив законопроєкт про заборону імпорту збагаченого урану з РФ. В Україні відреагували
11:20
Верховна Рада
Кулуари Ради планують відкрити для ЗМІ: який механізм розглядають
11:19
Великдень
"У ворога немає нічого святого": киян закликали не відвідувати церкву на Великдень
11:01
китай
У Китаї обвалилася частина автомагістралі: загинули 19 людей, десятки постраждалих
11:01
Оновлено
Обстріл, Харків
У Харкові прогримів вибух: імовірне влучання у приватний будинок
11:00
Ексклюзив
Карта. НПЗ Росії_0204
США скасували вимогу до України не бити по російських НПЗ, - військовий експерт Ступак
11:00
Паска
Чому важливо пекти паски в Чистий четвер: традиції та повір'я
10:53
на фото наслідки обстрілу Донеччини
На Донеччині впродовж доби двоє цивільних загинули внаслідок російських обстрілів
10:40
на фото Станіслав Асєєв
Письменник Асєєв дістав контузію на фронті й потрапив до шпиталю
10:35
У Харкові затримали жінку, яка збирала матеріали для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова
10:30
комендантська година, Великдень
У Кіровоградській області на Великдень змінили час комендантської години
10:25
Огляд
Карта. Авдіївка_3004
Карта бойових дій за період 24 квітня – 1 травня: втрата Очеретиного створила загрозу для Торецька й Костянтинівки
10:20
Огляд
Міжнародний день праці
1 травня - Міжнародний день праці: чи варто його відзначати, перенести чи забути?
10:12
Писанки
В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок
10:08
OPINION
Михайло Басараб
Якби Ататюрк чекав змін знизу...
10:07
Оновлено
обстріл, ППО
Дрони ГУР атакували Рязанський нафтопереробний завод, - ЗМІ
10:01
Ексклюзив
Карта. ATACMS
Ворог почав перекидати авіацію далі від України, - Згурець про наслідки появи ATACMS у ЗСУ
09:50
Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ МП Луки, - ЗМІ
09:46
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Безпекові гарантії США для України: у Білому домі розповіли про перебіг перемовин
09:37
ШІ-аватар Вікторія
МЗС представило ШІ-аватар, який коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV