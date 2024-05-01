Бояться, вони бояться
Ще один вислів, від якого смикається око, - "робимо все можливе для наближення членства…"
Генсек НАТО Столтенберг був у Києві. З тональності його заяви я зрозуміла, що ніякого членства в липні на 75-му ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні не буде. Візит до Києва — інформаційна підготовка. 32 країни консенсусом мають ухвалити таке рішення. А вони не в курсі, що війна у них на порозі.
І ще… яке може бути членство в НАТО за 4 місяці до президентських виборів в США? Хто на таке піде? Хто хоче принести війну до себе в дім? Бояться, вони бояться.
Загалом, треба розуміти психологію американців. Вони живуть у своєму світі — на іншій стороні земної кулі. Вони далеко і далекі … Вони нічого про нас не знають. Кличко, Шевченко, Чорнобиль, Зеленський, війна, СРСР досі… Сюжети в новинах про корупцію і розкрадання грошей українською владою. Причому новини не пропускають крадіжки в будь-якому регіоні України.
Тло інформаційне дуже… погане для нас.
І коли на цьому тлі пересічний американець чує інфу про виділення десятків мільярдів на допомогу Україні, то підстрибує на дивані… А ще вони переконані, що податки та ціни ростуть через те, що уряд розкидається грошима платників податків. Настрої, особливо в "республіканських" штатах … далеко не нашу підтримку.
У мене враження, що світ захворів… захворів на брак інтелекту. І це наближає нас до якогось всесвітнього жаху… Мабуть, легко жити, коли голова тільки для того, щоб в неї їсти й писати дурнуваті коменти в соцмережах.
Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка
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