Погроза про Tomahawk означає, що ліміт часу, на який вмовив Путін Трампа на Алясці, вичерпаний . Нагадаю, що тоді Путін розписував Трампу великі прориви на фронті, вихід на кордони Донецької області й українську капітуляцію. Не склалося (буду і далі стверджувати, що основа субʼєктності України — в її Збройних силах).

Чому Будапешт? Бо Трамп хоче почестей, які йому організує Орбан (той ще підлабузник), він зі шкіри пнеться, аби виграти перевибори весною. Але Орбан викотить червону доріжку і Путіну — навіть нема сумнівів. Такий собі "європейський Янукович", що хоче смоктати навіть не двох маток, а трьох. Сі не вистачає.

Зрештою, в останній розмові Трампа з Путіним для нас може бути й елемент позитиву — найближчі кілька днів Росія (можливо) не гатитиме по енергетиці. Хоча обіцянки Путіна готуватися до саміту в Будапешті — це ще не остаточне рішення туди їхати. Може ж просто "прихворіти" дід — поки Трамп чекатиме на його згоду. Поки що анонсовані зустрічі делегацій "високого рівня".