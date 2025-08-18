Будапештський меморандум-2
Українці чомусь сподіваються, що гарантії безпеки аналогічні статті 5 Вашингтонського договору — це не чергова морквина, вкусити яку так і не вдасться
А міжнародні конвенції, базові міжнародні договори, резолюції ООН стосовно агресії, навіть Конституцію РФ ніхто з учасників планованої зустрічі в Вашингтоні не хоче освіжити в пам'яті?!
Європейці тепер хочуть отримати якісь ефемерні гарантії ненападу на них від Путіна...
Американці реально вважають, що принцип гарантування чи посередництва в укладанні угод, які містять порушення міжнародного права, не прилетить колись до них бумерангом...
Переговори на Алясці закінчилися провалом для США. Але не для України та Європи
Українці чомусь сподіваються, що гарантії безпеки аналогічні статті 5 Вашингтонського договору — це не чергова морквина, вкусити яку так і не вдасться. Якщо майже "аналогічні", то чому тоді не членство в НАТО, хоч зараз і без тимчасово окупованих територій?!
Якщо так все піде, то не треба дивуватися, що на нас будуть тиснути, щоб наступна (тристороння, як планується) зустріч пройшла у Будапешті. Отримаємо якийсь one-way Будапештський меморандум-2 і з тими ж самими наслідками... Цього не можна допустити!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
