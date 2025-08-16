1. Ні, на Алясці не катастрофа й не найгірший варіант для України.

Найгіршим варіантом була б спільна заява Путіна і Трампа, у якій би повторювався російський план завершення війни. Судячи з усього, Путін таку заяву підготував і читав її з папірця, привезеного з Росії. Трамп цю заяву не коментував і загалом виглядав досить розгубленим.

2. Вперше прозвучали слова про участь США в забезпеченні гарантій безпеки Україні.

Цього тижня про це казав президент Франції Макрон, але сьогодні ми вперше почули це від самого Трампа. На що це буде більше схоже — на Будапештський меморандум чи на щось інше, поки сказати складно, адже немає фактів. Але те, що в цій частині є принаймні словесний прогрес, є очевидним плюсом для України.

Якщо правильно скористатися позитивними сигналами, можна досягти прогресу й у питанні завершення війни на умовах, які влаштують Україну та Європу.

3. Позиція Європи щодо України залишається непохитною.

Тут наведу лише цитату з сьогоднішньої спільної заяви лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, Польщі, Фінляндії та ЄС: "Ми чітко заявляємо, що Україні потрібні непохитні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність США надати гарантії безпеки. Коаліція рішучих готова відіграти активну роль. На Збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами не повинні накладатися жодні обмеження. Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС та НАТО".

4. Ну, і повернемося до помиральної ями на Алясці.

Будь-яка аналітика має ґрунтуватися на фактах — на правдивих даних, які може перевірити кожен. Аналітика, що ґрунтується на чутках або неперевірених фактах, — це псевдонаука. І те, що стрічка фейсбуку перетворює політологію на якийсь сезонний аналог астрології, нікому не йде на користь.