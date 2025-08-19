Будапештський меморандум ми вже проходили
Що таке гарантії безпеки для України у потенційному договорі?
Це безпосередня участь держав-гарантів у війні на боці України у разі нової агресії Росії (чи будь-якої іншої держави). Звісно, що такі гарантії безпеки можуть бути тимчасовими (за прикладом Фінляндії та Швеції) - до часу вступу України до НАТО.
Що стосується вимог нейтрального статусу України, то вони є неприйнятними: у 2014 році Росія, як учасник військового блоку ОДКБ, вчинила збройну агресію проти позаблокової (за законом про основні засади внутрішньої та зовнішньої політики) держави.
Читайте також: Сім умов Путіна
Не розв'язавши питання безпеки, обговорення всіх інших положень потенційного договору втрачає будь-який сенс. Бо тоді це не договір про мир. Це тоді швидше договір з новими приводами для нової збройної агресії проти України.
Повірте, для Росії не становить жодних труднощів у сто перший раз пообіцяти "поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України". І після цього розпочати нову війну проти наших дітей і онуків.
А Будапештський меморандум 1994 року ми вже проходили.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
