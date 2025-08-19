Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Будапештський меморандум ми вже проходили
OPINION

Будапештський меморандум ми вже проходили

Андрій Магера
19 серпня, 2025 вiвторок
16:04
Погляд

Що таке гарантії безпеки для України у потенційному договорі?

Зміст

Це безпосередня участь держав-гарантів у війні на боці України у разі нової агресії Росії (чи будь-якої іншої держави). Звісно, що такі гарантії безпеки можуть бути тимчасовими (за прикладом Фінляндії та Швеції) - до часу вступу України до НАТО. 

Що стосується вимог нейтрального статусу України, то вони є неприйнятними: у 2014 році Росія, як учасник військового блоку ОДКБ, вчинила збройну агресію проти позаблокової (за законом про основні засади внутрішньої та зовнішньої політики) держави. 

Читайте також: Сім умов Путіна

Не розв'язавши питання безпеки, обговорення всіх інших положень потенційного договору втрачає будь-який сенс. Бо тоді це не договір про мир. Це тоді швидше договір з новими приводами для нової збройної агресії проти України. 

Повірте, для Росії не становить жодних труднощів у сто перший раз пообіцяти "поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України". І після цього розпочати нову війну проти наших дітей і онуків.

А Будапештський меморандум 1994 року ми вже проходили. 

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Швеція
Фінляндія
Будапештський меморандум
Війна з Росією
НАТО
переговори з РФ
оборона та безпека
Читайте також:
президент США Дональд Трамп
Автор Дар'я Куркіна
18 серпня, 2025 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
Автор Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
Київ
+22.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
17:02
Емманюель Макрон
Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон
16:43
війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 78 боїв: Сили оборони відбили 31 атаку на Покровському напрямку
16:26
Ізраїль, військові
Ізраїль до 22 серпня дасть відповідь на пропозицію перемир'я в Газі
16:26
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що не дзвонив Путіну в присутності лідерів ЄС, бо це "було б неповагою"
15:48
Дональд Трамп
Україна отримає багато землі, - Трамп
15:27
Партнерський матеріал
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:21
нескорений Маріуполь
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру
15:12
Еммануель Макрон
"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи
14:58
За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні
14:51
вибух, ракетна атака
СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
14:18
РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків
14:09
окупанти, оркі, російські солдати
"Унікальні предмети побуту й мистецтва": окупанти розграбували музеї Донеччини та Луганщини
14:00
OPINION
Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
13:55
Мстислав Чернов
Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
13:38
Лавров у светрику "СССР"
"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським
13:29
Оновлено
Нічна атака РФ: у Ніжині загинула людина, на Сумщині й Харківщині є постраждалі, у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси
13:11
Лавров
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
12:54
Заробив на фіктивних довідках 17 млн грн: у Києві ліквідували ухилянтську схему, організатором якої був адвокат
12:40
штучний інтелект
В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ
12:36
"Грім серед ясного неба": у прокат вийде фільм про льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка
12:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майстер-клас з дипломатії – "залицяння" до Трампа від Зеленського та європейських лідерів. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
12:29
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
12:25
Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
12:23
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань
12:18
"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
12:06
OPINION
Гріш ціна таким "гарантіям"
12:01
ЄС США
Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
11:55
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак
11:51
"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
11:44
Аналітика
Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
11:31
На фото: актор Меттью Перрі
Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину
11:20
Партизани повідомляють про масову втечу російських солдатів на Запорізькому напрямку
11:17
Оновлено
Зеленський, путін
Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц
10:40
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
10:40
OPINION
Результати Вашингтона: на Путіна треба тиснути
10:40
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через похолодання: ситуація в енергосистемі 19 серпня
10:27
Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових
10:24
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї
10:23
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV