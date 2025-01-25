Чи буде Трамп ліпшим за Байдена?
Чи було президентство Байдена провальним для глобальної безпеки? Так, було. Адміністрація Байдена ухвалювала погані, часто запізнілі та неефективні рішення
Чи буде президентство Трампа у цьому плані більш успішним? Немає жодних причин так думати.
Ймовірно воно буде ще більш невдалим, бо поки його політика спрямована на короткострокове придушення локальних конфліктів і додавання палива в розпал глобальних. Торгівельні війни, якщо вони стануться — вони ж саме про це.
І так, це не тільки й не стільки про Україну.
Бо війна між Україною та Росією в контексті глобальних загроз, які зосереджено в Азії та Африці — це другорядний конфлікт присмертної імперії й не дуже успішної (поки що) національної держави.
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Ані Росія, ані Україна і близько за потенціалом ведення справді масштабних війн не стоять з Китаєм, Індією, гігантами Південно-Східної Азії чи пекельним регіоном від Конго до Ірану.
І так, результати президентства (попередні) можна буде підбивати 20 січня 2029 року, а не за результатами перших 100 днів чи скільки там кому подобається.
Нас чекають дуже цікаві 4 роки. І, сподіваюсь, ми встигнемо хоча б частково поспостерігати за ними з глядацької зали. Це моє головне сподівання.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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