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OPINION

Чи буде Трамп ліпшим за Байдена?

Юрій Богданов
25 січня, 2025 субота
12:07
Погляд

Чи було президентство Байдена провальним для глобальної безпеки? Так, було. Адміністрація Байдена ухвалювала погані, часто запізнілі та неефективні рішення

Зміст

Чи буде президентство Трампа у цьому плані більш успішним? Немає жодних причин так думати. 

Ймовірно воно буде ще більш невдалим, бо поки його політика спрямована на короткострокове придушення локальних конфліктів і додавання палива в розпал глобальних. Торгівельні війни, якщо вони стануться — вони ж саме про це. 

І так, це не тільки й не стільки про Україну. 

Бо війна між Україною та Росією в контексті глобальних загроз, які зосереджено в Азії та Африці — це другорядний конфлікт присмертної імперії й не дуже успішної (поки що) національної держави. 

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Ані Росія, ані Україна і близько за потенціалом ведення справді масштабних війн не стоять з Китаєм, Індією, гігантами Південно-Східної Азії чи пекельним регіоном від Конго до Ірану. 

І так, результати президентства (попередні) можна буде підбивати 20 січня 2029 року,  а не за результатами перших 100 днів чи скільки там кому подобається. 

Нас чекають дуже цікаві 4 роки. І, сподіваюсь, ми встигнемо хоча б частково поспостерігати за ними з глядацької зали. Це моє головне сподівання.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Світ
політика
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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