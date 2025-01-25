Чи буде президентство Трампа у цьому плані більш успішним? Немає жодних причин так думати.

Ймовірно воно буде ще більш невдалим, бо поки його політика спрямована на короткострокове придушення локальних конфліктів і додавання палива в розпал глобальних. Торгівельні війни, якщо вони стануться — вони ж саме про це.

І так, це не тільки й не стільки про Україну. Бо війна між Україною та Росією в контексті глобальних загроз, які зосереджено в Азії та Африці — це другорядний конфлікт присмертної імперії й не дуже успішної (поки що) національної держави.

Читайте також: Трамп не просить, а вимагає, і не в Бога, а в решти світу Ані Росія, ані Україна і близько за потенціалом ведення справді масштабних війн не стоять з Китаєм, Індією, гігантами Південно-Східної Азії чи пекельним регіоном від Конго до Ірану.

І так, результати президентства (попередні) можна буде підбивати 20 січня 2029 року, а не за результатами перших 100 днів чи скільки там кому подобається.