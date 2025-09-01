Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Чи допоможе Китай завершити війну?
OPINION

Чи допоможе Китай завершити війну?

Микола Княжицький
1 вересня, 2025 понедiлок
18:00
Погляд

Китайський саміт за участю Путіна міг би стати звичайною другорядною подією, якби не російська пропаганда та український конспірологічний фейсбук

Зміст

1. Ні, Путін поїхав до Китаю не ділити світ на сфери впливу. І не для того, щоб домовлятися про додаткову підтримку російської агресії.

Путін та Сі Цзіньпін зустрічаються настільки часто (востаннє — у Москві в травні), що ще одна зустріч жодним чином не змінює позиції Китаю щодо війни в Україні. Китай не надає прямої військової допомоги Росії, дотримується антиросійських санкцій, але водночас постачає цивільну техніку та продукцію подвійного призначення, які Росія використовує у війні. Ця зустріч ситуацію не змінює.

Китай розглядає війну винятково в економічному сенсі, як ринок збуту. В країні вже кілька років триває криза перевиробництва: виробленого більше, ніж може спожити внутрішній ринок чи поглинути зовнішні. Ізоляція Росії після санкцій відкрила для Китаю можливість позбутися надлишків саме там (частково й в Україні теж). Це й залишається ключем у відносинах між країнами.

Взагалі глобальна проблема Путіна в тому, що війну він почав саме для того, аби поділити світ на сфери впливу. Але ніхто не хоче з ним цього обговорювати. Трамп може вислухати про "кому належить Часів Яр", але віддати Путіну Європу — навіть не тема для розмови. Китай, на відміну від президента США, теоретично не може цього обговорювати взагалі.

2. Що Китаю потрібно від Росії, окрім ринку збуту?

Відповідь на це кілька місяців тому дав голова МЗС Китаю: Росія не повинна програти. Але це не означає, що Китай зацікавлений у перемозі Росії в Україні.

Поразка Росії для Китаю означає два ризики: смута, аж до громадянської війни й розпаду держави на північних кордонах Китаю, або зміна режиму з перспективою прозахідного наступника, що зробить Росію більш "антикитайською".

Тому Китай формулює свої інтереси саме так: поразка Росії — небажана.

Читайте також: Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?

3. Інтереси Китаю можна звести до одного слова — "стабільність".

Ідеальна ситуація для Піднебесної: якщо на фронті замовкнуть гармати, але Росія залишиться в ізоляції. Саме цього вони й дотримуються.

До того ж завершення війни Україні теж вигідне Китаю. Адже для відбудови потрібні люди, техніка та технології, яких у Європі бракує або вони надто повільні й дорогі. У Китаю все це є вже зараз, і він боротиметься за контракти на відновлення України. Не здивуюся, якщо заради цього Китай навіть погодиться відправити військових на лінію розмежування.

4. Китай досі не визнав російськими ні Крим, ні Маріуполь, ні навіть Курильські острови.

Фактично Китаю байдуже, чи буде Часів Яр російським. Він не має жодної мети приєднувати Донбас до Росії. Для Європи ж кожне з цих питань — принципове.

Китай не хоче занурюватися у справу, до якої його не кличуть. Для нього, наприклад, війна між Таїландом і Камбоджею ближча, бо відбувається поруч. Порівняйте, наскільки ця війна цікавить Україну чи Європу.

Тому Китаю простіше залишатися при своїх 12 пунктах "Формули миру" (2022 року) та порожньому "плані Друзів миру". Паралельно він посилює залежність Росії від себе й виграє торговельну війну зі США, граючи "козирем" рідкісноземельних металів.

5. Ключове питання: чи допоможе Китай завершити війну?

Приклад із ядерною програмою КНДР показує, що Китай або не вміє, або не здатний впливати на військові плани залежних від нього країн. Адже всі санкції проти Північної Кореї Китай підтримав, але це не завадило їй створити ядерну бомбу та розробити міжконтинентальні ракети.

Теоретично він міг би обмежити постачання технологій у Росію й згорнути військово-технічну співпрацю. Але чи зробить це — невідомо.

Фактично поступовий, контрольований вихід Росії з війни, який зберіг би стабільність усередині країни й водночас не змусив Китай втягуватися в пряму підтримку агресії, найбільше відповідає китайським інтересам. Хотілося б сподіватися, що Китай так і діятиме — захищаючи своє право отримати контракти на відбудову українських Краматорська, Харкова чи Одеси.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Росія
Китай
політика
бізнес
Війна з Росією
переговори з РФ
відбудова України
Дипломатія
Читайте також:
Петер Сіярто
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
Сіярто детально розповів, як Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС
Будинок у Кончі-Заспі
Автор Зіновія Воронович
30 серпня, 2025 субота
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
Волгоградський НПЗ
Автор Віталій Бесараб
31 серпня, 2025 неділя
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
Київ
+26.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
1 вересня
19:08
Українські воїни звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
19:06
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремля є список на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві: Гопко про вбивство Андрія Парубія
19:03
Ексклюзив
вертоліт Мі-8МТ
Ракета "Фламінго" занадто потужна, щоб застосовувати її проти двох гелікоптерів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про ураження Мі-8
18:50
коронавірус тест
В Україні в останній тиждень серпня померли 14 людей, які хворіли на COVID-19
18:48
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президенткою МОК підготовку до Олімпіади-2026 та вплив війни Росії на спорт
18:37
Студенти, які почали навчання після 25 років не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт
18:30
Ексклюзив
Андрій Парубій
Кілеру передали список з 20 прізвищ, - Геращенко про вбивство Андрія Парубія
18:08
Аналітика
Електромагнітна зброя
“Випалювачі електронних мізків” - як працює зброя майбутнього на нових фізичних принципах. Ч.2
18:05
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Дипломат Шамшур припустив, чи тиснутимуть на Путіна на саміті ШОС щодо закінчення війни
18:01
Путін в Кремлі
"Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні": у МЗС відреагували на заяву лідера Кремля про війну на саміті ШОС
18:00
Свириденко повідомила, хто увійшов до керівної ради Інвестфонду відбудови
17:38
Трамп і Путін
У Путіна заявили, що не домовлялись з Трампом про зустріч із Зеленським
17:37
Ґрета Тунберг
На заваді став шторм: Грета Тунберг знову намагалася потрапити до Гази морем
17:28
кордон на Львівщині
"Те, що розганяє роспропаганда – брехня": яка ситуація на кордонах щодо виїзду 18-22 річних чоловіків
17:18
Віктор Ющенко
Ющенко про вбивство Парубія: Понад усе для нього була родина, наша нація і наша держава
17:08
СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову
16:52
Кабелі, генератори і трансформатори: Україна отримала від Азербайджану допомогу для відновлення енергетики
16:42
Кір Стармер та Емманюель Макрон
На зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці головуватимуть Макрон і Стармер
16:39
Від початку доби на фронті сталося 63 бої: на Покровському напрямку найбільше ворожих атак
16:35
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:32
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
16:17
Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI: у Дії запустили ШІ-асистента
16:10
Віктор Янукович
Янукович уперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"
16:05
OPINION
"Пакунок школяра у Дії" – це буквально "цифрова гречка"
16:04
Владислав Ванат
"Динамо" оголосило про перехід Ваната у топчемпіонат
16:03
PR
ПриватБанк Visa
ПриватБанк запустив акційний “шкільний” сезон із кешбеками та знижками
15:35
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора вважають, що до вбивства Парубія причетні спецслужби РФ
15:06
На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК потрапили під обстріл БПЛА Росії
14:53
Огляд
Ігор Юхновський
Ініціатор референдуму 1 грудня і творець Інституту Нацпам'яті: минає 100 років з дня народження Ігоря Юхновського
14:36
Помер художник-постановник, який створив мультфільм "Острів скарбів", Радна Сахалтуєв
14:06
OPINION
"Закриті" перемовини з США? Кремль активізує інформаційні вкиди на тлі російсько-білоруських навчань
14:00
Ексклюзив
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
13:35
Київ скликав позачергове засідання Ради Україна-НАТО через нещодавні атаки РФ
13:23
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Літак фон дер Ляєн змушені були приземлити в Болгарії за паперовими картами через ймовірне втручання РФ, - FT
13:06
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до 800, понад 2,5 тис. поранених
13:01
Представники ТЦК відсьогодні зобовʼязані фіксувати свою роботу на бодікамери, - Міноборони
13:00
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни окупували Комишуваху поблизу адмінмежі Дніпропетровської області, - DeepState
12:58
Маріуполь
Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко
12:33
Ексклюзив
обстріл, ППО
Після 4 вересня можуть повторитися повітряні масовані удари РФ, - генерал Романенко
12:28
У Коцюбинському на Київщині відкрили освітній хаб у межах співпраці з громадою з Бельгії: охочі зможуть вивчати 2 мови
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV