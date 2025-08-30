Уже на цьому рівні між армією та суспільством в Україні існує діалог, часом напружений.

При цьому суспільство мислить армію своєю складовою повною мірою, а ось армія мислить суспільство своєю складовою в дуже окремому сегменті.

Логіка законодавства в більшості країн, і Україна не виключення, така, що суспільство має функцію нагляду за армією, її виконує Міністерство оборони, де міністр — цивільна людина.

А ось прецедент, коли армія має функцію нагляду над суспільством теж зустрічається і має своє конкретне визначення і назву.

Ситуація з українським суспільством така, що воно обмежує себе в протестах під час війни. Це обережне суспільство, але при цьому агентне і субʼєктне.

Якщо воно перестає себе обмежувати в протестах під час війни, значить, причина настільки суттєва, що рішення Генштабу, наприклад, заборонити протест, буде вірогідно проігнороване.

А це вже складніша задача, бо в такому випадку легітимність цієї інституції буде підважена.

Я б в це не гралася і не хотіла, щоб моя держава грала в гру на послаблення своїх власних інституцій і їх легітимності під час війни.

А це прям стає улюбленою грою.

А ось те, що громадянський протест треба охороняти та робити його простір максимально безпечним — це свята правда.