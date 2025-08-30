Чи можуть військові контролювати громадський протест
Армія та суспільство мають доволі різні мети, армія — про перемоги та ефективну війну, суспільство. - про людину та її перспективи
Уже на цьому рівні між армією та суспільством в Україні існує діалог, часом напружений.
При цьому суспільство мислить армію своєю складовою повною мірою, а ось армія мислить суспільство своєю складовою в дуже окремому сегменті.
Логіка законодавства в більшості країн, і Україна не виключення, така, що суспільство має функцію нагляду за армією, її виконує Міністерство оборони, де міністр — цивільна людина.
А ось прецедент, коли армія має функцію нагляду над суспільством теж зустрічається і має своє конкретне визначення і назву.
Ситуація з українським суспільством така, що воно обмежує себе в протестах під час війни. Це обережне суспільство, але при цьому агентне і субʼєктне.
Якщо воно перестає себе обмежувати в протестах під час війни, значить, причина настільки суттєва, що рішення Генштабу, наприклад, заборонити протест, буде вірогідно проігнороване.
А це вже складніша задача, бо в такому випадку легітимність цієї інституції буде підважена.
Я б в це не гралася і не хотіла, щоб моя держава грала в гру на послаблення своїх власних інституцій і їх легітимності під час війни.
А це прям стає улюбленою грою.
А ось те, що громадянський протест треба охороняти та робити його простір максимально безпечним — це свята правда.
Але це функція правоохоронних органів, які захищають і убезпечують мирні зібрання громадян.
Про авторку: Ольга Духнич, соціальний психолог
