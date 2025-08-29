Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Чи треба мітинги узгоджувати з Генштабом?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
29 серпня, 2025 п'ятниця
16:03
Погляд

У військових побільшає роботи. Вони мають давати дозволи на проведення цивільних концертів та масових заходів

Зміст

Після того, коли під стінами Офісу президента кілька днів походили бакалаври та магістри з картонками з матюками — у владі всерйоз задумались над тим, що робити з протестними електоратом

В хід пішли проплачені блогери, які бідкались про те, яка ж малограмотна у нас молодь, і як вона не читає закони. На арену вийшла легендарна телеведуча 1+1 Наталка Мосейчук, яка навіть закинула вудочку конспірології про те, чому ж російські ракети не полетіли прямо в мітингарів. А далі до молоді вийшли з обіцянками підвищити стипендії з нового року та випустити хлопців за кордон, яким ще немає 22 років. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав спокусливу пропозицію ветеранам та власникам статусу учасників бойових дій. Мовляв, приходьте працювати в наші департаменти. Все це дуже добре, але скоріше нагадує підстрахування нашого політикуму на ті часи, коли мітинги можуть бути серйозними і картонки в руках уже триматимуть не так підлітки з тату на ногах, а люди, які місяцями місили бруд в окопах Бахмута. 

І ось новий виток. Премʼєр-міністр Юлія Свириденко підготувала цікаве доручення, скрін якого уже гуляє інтернетом. Тепер Кабмін зобов’язав узгоджувати проведення масових заходів з військовими: в областях — з командуванням, у Києві — з Генеральним штабом ЗСУ. 

Зазначається, що відповідне доручення підписала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Документ адресовано міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, а також начальникам обласних і Київської міської військових адміністрацій. Очільник столичної військово-цивільної адміністрації Тимур Ткаченко одразу уточнив, що мова йде не про мітинги, а скоріше про фестивалі та концерти. Але осад лишився. Бо такими темпами скоро неповнолітні презервативи купуватимуть теж лише після письмового дозволу Генштабу. 

Що дає ця ідея? 

Перше. Спроба закидати військових непотрібним спамом, бо процедура дозволу на мітинги уже багато років однакова. І так, ви скажете, що у нас же війна з Росією. У нас же війна із 20.02.2014 — і народ уже сам навчився моделювати свій похід на масові заходи, а ще враховувати можливі ризики. Також у нас постійно проходять акції щодо звільнення полонених або родичів захисників Азовсталі — і жодного разу там не було порушень чи зловживань з боку учасників. 

Друге. Завжди, якщо письмового дозволу не буде вчасно, можна сказати, що це військові не дозволили мітинги. Ідіть і викусіть зі своїми картонками. Коли будуть акції з більш серйозних питань — теж можна сказати, а то не ми заборонили, то військові не дозволили. І взагалі, зараз війна — давайте уже після скасування воєнного стану. 

Третє. Подвійні стандарти квітнуть буйним цвітом. Бо коли днями Татаров та Єрмак ходили на урочистості з нагоди Дня прапора і клали руки на груди, все було нормально. І навряд чи був потрібен лист від Генштабу. Також до Дня Незалежності були різні концерти, в тому числі за участі зірок "Кварталу" — все відбувалось у спокійній атмосфері. 

Чи допоможе це у перспективі попередити нові акції з картонками? Думаю ні. Бо пружинки мають здатність розтискатись так, що і в око попасти можуть.

Нагадаю заодно Конституцію.

Відповідно до частини 1 статті 39 Конституції ( 254к/96-ВР ), громадяни мають право збиратися мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи та демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Ніяких додаткових опцій від Юлі тут нема. Може бути лише заборона через суд за 64 статтею — але, я так розумію, Банкова переживає, що і там можуть бути мітинги.

Наостанок хочу процитувати допис моєї читачки Юлії Хмарук: "Коли рідні військових виходили на пікети щодо термінів служби, то ми теж писали у військову адміністрацію. В Кам'янському дозволу на проведення не було, але ми виходили. При цьому місцева партія проводить масові гуляння і дозвіл на це не просить. Тому що саме зміниться? Хто захоче вийти на протест, той вийде". 

Паралельно хочу нагадати, що нині до Почаївської лаври пробирається хода із тисяч вірян РПЦ. Чомусь батюшки цієї релігійної спільноти та учасники акції не мають писати листи до Генштабу та командування. Хоча цей масовий захід наражає на небезпеку людей набагато більше, ніж невелика акція десь в обласному центрі з нагальних політичних питань. Окремо — днями Держслужба з етнополітики визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з Російською православною церквою. Тож питань, хто ці люди й чому вони проводять свої заходи — стає більше. І до уряду теж. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

