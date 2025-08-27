І тут у мене виникає питання. А що, люди з картонками — це якась особлива каста? Це такі самі люди, як і ви.

Візьміть картонку, напишіть що хочете й виходьте. (Якщо ви тільки не в Силах оборони — але дописи бачу від людей, які в тилу). Ах, у Вас нема картонки, нема фломастера, нема телефону для збору друзів? Страшно, мокро, спекотно, холодно? Забули букви?

Сильно нагадує те, що соціологи колись назвали "другим патерналізмом" - коли певні громадяни сиділи склавши лапки й чекали: "Ось приїдуть волонтери, вони нам допоможуть". Ті волонтери такі самі люди, як ви, тільки у них руки, а не лапки. І життєві обставини у них, не виключено, ще й гірші, ніж у вас.

Зроби щось самотужки. Допоможи, кому гірше (завжди знайдеться). Будь частиною рішення, а не проблеми.