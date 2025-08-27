Візьми фломастер і напиши
У стрічці постійно бачу дописи на кшталт: а чому люди з картонками виходили за оте, а не за оце?
І тут у мене виникає питання.
А що, люди з картонками — це якась особлива каста?
Це такі самі люди, як і ви.
Візьміть картонку, напишіть що хочете й виходьте.
(Якщо ви тільки не в Силах оборони — але дописи бачу від людей, які в тилу).
Ах, у Вас нема картонки, нема фломастера, нема телефону для збору друзів?
Страшно, мокро, спекотно, холодно?
Забули букви?
Сильно нагадує те, що соціологи колись назвали "другим патерналізмом" - коли певні громадяни сиділи склавши лапки й чекали: "Ось приїдуть волонтери, вони нам допоможуть".
Ті волонтери такі самі люди, як ви, тільки у них руки, а не лапки.
І життєві обставини у них, не виключено, ще й гірші, ніж у вас.
Читайте також: Молодь врятувала український європейський вибір
Зроби щось самотужки.
Допоможи, кому гірше (завжди знайдеться).
Будь частиною рішення, а не проблеми.
Хочеш, щоб на картонці щось було написано? Візьми фломастер і напиши.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.77Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе