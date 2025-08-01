Молодь врятувала український європейський вибір
Ми в'їхали в повноцінну політичну кризу і ще не вибралися з неї, але зробили перший важливий крок
Парламент, уряд і команда президента відчули громадський контроль та жорстку позицію міжнародних партнерів. Молодь урятувала українську вірність європейському вибору та демократії.
1. Щиро дякую всім народним депутатам, які намагалися загальмувати цю біду, а потім розробляли й вносили законопроєкти на виправлення; усім експертам, які моніторили ситуацію та вивчали альтернативні законопроєкти; усім журналістам, які висвічували хід подій; усім людям, які виходили на площі по всій країні на підтримку європейського курсу та демократії; усім студентським координатор(к)ам, які взяли на себе відповідальність у складний момент.
2. Це не кінець, а початок: ще треба виправити решту поганих правок, які були внесені злощасним законом, а також виконати всі пропущені та прострочені маяки й індикатори реформ, починаючи з БЕБ. Громадянське суспільство та міжнародні партнери послали чіткий сигнал щодо цього. Не треба примушувати підсилювати цей сигнал додатковими акціями.
Читайте також: Нарешті ми маємо молоде покоління, що відчуває цінність держави й інституцій
Список того, що треба зробити, не обмежується зобов'язаннями щодо зовнішніх партнерів. Є ще купа питань, вирішення яких потребує національна безпека й оборона. Давайте це робити, бо затримка коштує життів.
3. Вуличні протести в час війни є вкрай небезпечним явищем. Водночас доводиться вдаватися до них, коли інших шляхів немає. Учасники й учасниці протестів виявили мудрість, згуртованість та толерантність, так само позитивно проявилася поліція. Ми пройшли по лезу ножа, але пройшли.
4. Усього цього могло не статися, якби був налагоджений системний (та хай навіть несистемний) діалог між владою та експертними спільнотами й громадянським суспільством. Якщо все залишиться, як є, подальші помилки неминучі.
5. Водночас порівняння нинішньої ситуації з попередніми масовими протестами минулих років показує, як неймовірно виросло наше суспільство.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.64Продаж 48.45
- Актуальне
- Важливе