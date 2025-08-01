Парламент, уряд і команда президента відчули громадський контроль та жорстку позицію міжнародних партнерів. Молодь урятувала українську вірність європейському вибору та демократії.

1. Щиро дякую всім народним депутатам, які намагалися загальмувати цю біду, а потім розробляли й вносили законопроєкти на виправлення; усім експертам, які моніторили ситуацію та вивчали альтернативні законопроєкти; усім журналістам, які висвічували хід подій; усім людям, які виходили на площі по всій країні на підтримку європейського курсу та демократії; усім студентським координатор(к)ам, які взяли на себе відповідальність у складний момент.

2. Це не кінець, а початок: ще треба виправити решту поганих правок, які були внесені злощасним законом, а також виконати всі пропущені та прострочені маяки й індикатори реформ, починаючи з БЕБ. Громадянське суспільство та міжнародні партнери послали чіткий сигнал щодо цього. Не треба примушувати підсилювати цей сигнал додатковими акціями.

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