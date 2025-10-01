Єдине, чого найбільше боїться Путін — це різке погіршення економічної ситуації в тилу, але якщо до цього додасться різке погіршення енергетичної ситуації — то війна буде відчутна кожному орку.

Проблема в тому, що росіяни не дуже розуміють смисл цієї війни. Саме тому 70% з них готові на припинення війни вже зараз.

Щобільше, українські ракети зможуть виносити й просто великий бізнес, не тільки нафтопереробні заводи, а й металургійні та інші. Можна виносити купу логістики — залізничні вузли тощо. І погіршення в цьому плані для Путіна значно страшніше, чим навіть ситуація на фронті. Адже фактично незалежно від фронту, Росія буде поставлена перед наближенням нових 90-х, а це найбільший їхній страх: повернення в епоху приниження та поразки.

Тому ракетна програма, мабуть, найважливіша програма сьогодні для завершення війни та початку переговорів. Але тут в нас все далеко не так райдужно, як подається на картинках. Є причина, через яку "Пекло", "Паляниця", і скоріше за все "Фламінго" - не полетять масово. Озвучувати її не буду, але росіяни про неї знають. Сподіваємося, що до нового року це буде вирішено, і в січні кожний орк відчує на своїй шкурі, що таке лягати спати під прильоти й розгрібати зранку завали з людьми.

З приводу "томагавків". Так, Трамп серйозно розглядає надати нам ці ракети, але не для запуску по РФ. Для удару по РФ буде потрібний окремий його дозвіл. Для нього це спосіб покарати Путіна, за те що кинув його, і водночас змусити його сісти за стіл переговорів. Трамп має позитивний досвід, коли підвищення ставок грало на його користь — це удар по ядерному об’єкту в Ірані. Тому він серйозно думає про це рішення, але якщо і ухвалить його, то після 10 жовтня.

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист