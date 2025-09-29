1. Зміна позицій Трампа повʼязана з двома речами: виходом Путіна з продуктивних переговорів та з ескалацією позицій РФ в Європі. США не хочуть воювати самі, але вони демонструють Росії, що готові завдавати ударів чужими руками.

2. Учорашній удар по Білгороду і тимчасовий блекаут в місті — це, схоже частина цієї самої нової фази гібридної війни чужими руками. Нагадаю, що напередодні, Зеленський заявив, про те, що бажання виключити Україну призведе до блекауту в Москві. Далі йде удар по Білгороду (росіяни виють, що іноземною зброєю), потім виходить Ді Венс і каже, що Трамп розглядає можливість передачі томагавків, а потім зʼявляється Келлог із заявою, що Трамп дозволив завдавати ударів в глибину Росії й там немає недоторканних точок.

3. США явно підіймають градус. І в Росії прекрасно розуміють: головні удари будуть іти по нафто- і газоперевальних портах та перекачувальних станціях. Можливостей зробити блекаут в Москві майже нема, але призупинити експорт нафти — цілком реально. Тепер росіянам потрібно або дати страшну відповідь (що насправді неможливо), або продовжувати надувати щоки й говорити про те, як вони на всіх фронтах перемагають.

Читайте також: Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, — Келлог 4. Теоретична поява Томагавків — це не завершення війни, а новий виток ескалації. Я розумію, що зараз зʼявиться виття великої кількості людей, які скажуть, про контрпродуктивність такого розвитку подій (виражаюся мʼяко). Насправді ситуація складається так, що всі інші варіанти гірші, адже Путін, де-факто, вийшов із переговорного процесу і найближчим часом ніяких шансів на стабілізацію чи мирні переговори не було і нема.

5. Ми, виглядає, входимо в період нової серйозної ескалації, яка триватиме кілька наступних місяців. Але, при цьому всьому, треба памʼятати:

у США, як мінімум, поки що, продовжують мислити в категорії поновлення переговорів з РФ;

Росія підіймала ставка з головною ціллю: розірвати ЄС та Україну і примусити ЄС перелякатися настільки, щоб погодитися на всі умови по обміну своєї безпеки на здачу України та, як мінімум, частковому скасуванні санкцій. Наша головна дипломатична задача — не допустити саме цього сценарію.

7. На цьому фоні варто звернути увагу на соціологічне дослідження, який провів аналітичний центр Ділова Столиця, про ставлення українців до тривалості війни та до можливих мирних переговорів. І тут я б хотів виділити кілька важливих аспектів: