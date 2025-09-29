Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог

Про це повідомляє ведуча Fox News, старша кореспондентка Білого дому Джекі Гайнріх.

За словами Кіта Келлога, іноді Пентагон не надавав українській стороні дозволу на проведення атак далекобійною зброєю.

Водночас на уточнювальне запитання, чи зараз Дональд Трамп офіційно підтримує удари України вглиб території Росії, Келлог відповів ствердно.

"Я думаю, читаючи те, що він сказав, а також заяви віцепрезидента Венса й держсекретаря Рубіо, відповідь – так. Треба використовувати можливість бити глибоко. Не існує таких місць, як "безпечні зони", – наголосив спецпосланець США в Україні.