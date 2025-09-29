Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог
Спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю
Про це повідомляє ведуча Fox News, старша кореспондентка Білого дому Джекі Гайнріх.
За словами Кіта Келлога, іноді Пентагон не надавав українській стороні дозволу на проведення атак далекобійною зброєю.
Водночас на уточнювальне запитання, чи зараз Дональд Трамп офіційно підтримує удари України вглиб території Росії, Келлог відповів ствердно.
"Я думаю, читаючи те, що він сказав, а також заяви віцепрезидента Венса й держсекретаря Рубіо, відповідь – так. Треба використовувати можливість бити глибоко. Не існує таких місць, як "безпечні зони", – наголосив спецпосланець США в Україні.
- За даними британської газети The Telegraph, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський просив в американського колеги Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk.
- Як пише The Wall Street Journal, Трамп під час розмови з Зеленським у Нью-Йорку заявив, що готовий розглянути питання про постачання Києву нової далекобійної зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе