Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Зеленський просив у Трампа Tomahawk під час приватної зустрічі в Нью-Йорку, обґрунтувавши це тим, що ракети допоможуть посадити диктатора Володимира Путіна за стіл перемовин.

За словами співрозмовників видання, такий запит український лідер зробив на підґрунті його позитивної зустрічі з президентом Штатів на полях ООН.

Зокрема, в інтервʼю Зеленський потім казав, що Трамп піддається на прохання надати Києву далекобійні ракети, які б дозволили вразити Москву.

Ракета Tomahawk має дальність дії у понад 2,4 тис. км і боєголовку в 450 кг: це перевищує показники будь-якої зброї, яку Україні надавали союзники. Раніше колишній американський лідер Джо Байден відмовився постачати Tomahawk Києву.