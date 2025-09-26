Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ

Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ

Дар'я Куркіна
26 вересня, 2025 п'ятниця
16:02
Війна з Росією

Президент Володимир Зеленський просив в американського колеги Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Зміст

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Зеленський просив у Трампа Tomahawk під час приватної зустрічі в Нью-Йорку, обґрунтувавши це тим, що ракети допоможуть посадити диктатора Володимира Путіна за стіл перемовин.

За словами співрозмовників видання, такий запит український лідер зробив на підґрунті його позитивної зустрічі з президентом Штатів на полях ООН.

Зокрема, в інтервʼю Зеленський потім казав, що Трамп піддається на прохання надати Києву далекобійні ракети, які б дозволили вразити Москву.

Ракета Tomahawk має дальність дії у понад 2,4 тис. км і боєголовку в 450 кг: це перевищує показники будь-якої зброї, яку Україні надавали союзники. Раніше колишній американський лідер Джо Байден відмовився постачати Tomahawk Києву. 

  • Дональд Трамп 25 вересня заявив, що російська армія практично не здобула території, витративши мільйони доларів на бомби й ракети.
