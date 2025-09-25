Трамп: РФ витратила мільйони доларів на бомби та ракети, але практично не здобула територій

Про це він сказав під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом в Овальному кабінеті, цитує The Guardian.

За словами президента Сполучених Штатів, враховуючи останні бойові дії за 2 тижні в Україні Москва "майже не здобула територій".

"Я ніколи нікого не називатиму паперовим тигром, але Росія витратила мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя, їхні життя, і вони практично не здобули жодної землі", – додав Трамп.