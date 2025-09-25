Трамп: РФ витратила мільйони доларів на бомби та ракети, але практично не здобула територій
Президент США Дональд Трамп 25 вересня заявив, що російська армія практично не здобула території, витративши мільйони доларів на бомби й ракети
Про це він сказав під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом в Овальному кабінеті, цитує The Guardian.
За словами президента Сполучених Штатів, враховуючи останні бойові дії за 2 тижні в Україні Москва "майже не здобула територій".
"Я ніколи нікого не називатиму паперовим тигром, але Росія витратила мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя, їхні життя, і вони практично не здобули жодної землі", – додав Трамп.
- Раніше президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
- Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав це твердження помилковим.
