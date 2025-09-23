Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна повернути територію "в первісному вигляді"
Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі"
Про це він написав у TruthSocial.
"Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні/Росії і побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю (територію) Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?" – написав Трамп.
Голова Білого дому наголосив, що війна, яку Росія безцільно веде три роки, "не додає їй престижу" та нагадує "паперового тигра".
"Коли люди, які живуть у Москві та всіх великих містах, містечках і районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, про те, що їм майже неможливо отримати бензин, стоячи в довгих чергах, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може навіть піти далі!" – продовжив він.
Трамп водночас заявив, що нині Росія та її диктатор Володимир Путін "перебувають у великій економічній скруті", а Києву "саме час діяти".
- Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити проти РФ мита, якщо та не піде на угоду щодо завершення війни проти України. Він також згадав, що європейські країни купують російські нафту та газ.
