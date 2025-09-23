Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна повернути територію "в первісному вигляді"

Про це він написав у TruthSocial.

"Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні/Росії і побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю (територію) Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?" – написав Трамп.

Голова Білого дому наголосив, що війна, яку Росія безцільно веде три роки, "не додає їй престижу" та нагадує "паперового тигра".

"Коли люди, які живуть у Москві та всіх великих містах, містечках і районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, про те, що їм майже неможливо отримати бензин, стоячи в довгих чергах, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може навіть піти далі!" – продовжив він.

Трамп водночас заявив, що нині Росія та її диктатор Володимир Путін "перебувають у великій економічній скруті", а Києву "саме час діяти".