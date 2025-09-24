Про це повідомляє пропагандистське видання РІА "Новости".

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими".

Він назвав помилковим твердження Дональда Трампа про те, що Україна може відвоювати свої території.

Лавров на зустрічі з Рубіо доведе до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.

Напередодні президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".

"Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні/Росії і побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю (територію) Україну у її первісному вигляді", - написав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для нього це стало "трохи несподіванкою". Він наголосив, що в такий спосіб Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця.