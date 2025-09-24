У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав це твердження помилковим
Про це повідомляє пропагандистське видання РІА "Новости".
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими".
Він назвав помилковим твердження Дональда Трампа про те, що Україна може відвоювати свої території.
Лавров на зустрічі з Рубіо доведе до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.
Напередодні президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
"Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні/Росії і побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю (територію) Україну у її первісному вигляді", - написав Трамп.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для нього це стало "трохи несподіванкою". Він наголосив, що в такий спосіб Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця.
