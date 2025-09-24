"Показав, що хоче підтримувати нас до кінця": Зеленський відреагував на пост Трампа про здатність України повернути свої території

"Трохи... тобто, я впевнений у своєму народі, у своїй армії, і я впевнений у підтримці Сполучених Штатів. Але президент Трамп був більш позитивним у цьому, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо зараз, що ми готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче. Але він розуміє, що Путін не хоче", – розповів він.