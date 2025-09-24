"Показав, що хоче підтримувати нас до кінця": Зеленський відреагував на пост Трампа про здатність України повернути свої території
Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву американського лідера Дональда Трампа, що Україна здатна за підтримки ЄС повернути свої території
Про це він згадав в інтервʼю Fox News, цитує Суспільне.
Коментуючи питання щодо відповідного допису Трампа, Зеленський зазначив, що для нього це стало "трохи несподіванкою".
"Трохи... тобто, я впевнений у своєму народі, у своїй армії, і я впевнений у підтримці Сполучених Штатів. Але президент Трамп був більш позитивним у цьому, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо зараз, що ми готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче. Але він розуміє, що Путін не хоче", – розповів він.
Водночас згодом пресслужба Білого дому процитувала слова американського президента про Зеленського: "Він хоробра людина, і він влаштує одну пекельну боротьбу".
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку 23 вересня заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
- Біла Церква
