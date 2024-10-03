З рейтингу можна скласти враження, ніби люди "підтримують добудову атомних станцій". Це хибне враження. І ось чому.

Коли в людей питають "Чи підтримуєте ви добудову станцій", вони базуються на останній почутій інформації про них. А в комунікаційному полі є бравурні заяви, що "ми все відбудуємо".

Немає інформації за скільки відбудуємо. Скільки та чиїх грошей на це піде. Коли блоки почнуть працювати. Якщо копнути глибше і спитати: "Чи готові ви заплатити XX мільярдів з бюджету, щоб електрика була через 10 років? Чи готові, щоб оплатити саме з бюджету, бо ніхто не хоче інвестувати в це?" - відповідь була б ... дещо іншою.

Це опитування — наслідок чинної комунікаційної політики, яка базується на форматі "все буде добре, а все що погано — ІПСО".

Люди підтримують "все хороше". Але будь-яка спрощена комунікація — проблема уповільненої дії. Бо реальність все одно вилізе боком (відключеннями). І маятник піде в інший бік.

До соціологів питань немає, вони роблять свою роботу. Є застереження до спрощеного прочитання їх даних.

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Про автора. Роман Вибрановський, український журналіст, голова правління Center for Human Capital

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