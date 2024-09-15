До його компетенції віднести всі питання, які не можна вирішити. І генерування публічних відмазок, чому саме їх вирішити не можна.

Згадується старий анекдот.

"Генерал: Товаришу полковник, на попередній нараді перед вами поставили питання. Що скажете з цього приводу?

Полковник: Питання стоїть".

А тепер серйозно. Щодо Міністерства (не)повернення українців.

Нам точно треба саме повернути всіх? Включно з тими, чия активність в Україні була шкідливою. І з тими, хто працював на режим Путіна.

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Хтось взагалі добре прижився в еміграції, а повернувшись буде займатись невідомо чим. Можливо, замість того потрібне міністерство у справах діаспор, мігрантів та біженців.

У нас досі відсутня раціональна, науково обґрунтована міграційна політика. Поки одні борються з агентами московитського впливу, інші видають цим агентам українські паспорти. Для початку згадайте Новінського, якого паспортизував Янукович. Але і після Януковича процес продовжився. Звісно, когось із мігрантів та біженців треба пускати. Кого саме?

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Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

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