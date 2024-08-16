Шановані мною люди сьогодні поцікавилися моєю думкою, чи потрібне створення Курської народної республіки? Я відповів і подумав, що можливо, моя думка зацікавить і тих, хто стежить за мною в ФБ.

Моя відповідь: ні, не потрібне.

Косплей — це добре для мемів та індустрії розваг. Брехня — це від лукавого. Треба називати речі своїми іменами: так, ми захопили частину ворожої території, які є нашими етнічними землями, але нас туди ніхто не кликав, жодного іредентизму там не спостерігається.

Ми окупували частину Курської області. Саме тому там, судячи з усього, будуть військові комендатури.

Якщо хто не пам'ятає з історії: перші роки після падіння Третього райху, його територія ділилася саме на окупаційні зони, переможців цей термін не лякав. І нас не повинен лякати.

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Ми захопили й окупували частину території держави-агресора, щоб створити буферну зону, щоб внести хаос у ворожу логістику, ми завдали ворогу значної інформаційної та психологічної поразки. Ми посилили свої позиції (хто б там що не казав) на потенційних переговорах.

Тому нам не личить юродствувати, говорити про якісь референдуми й т.д.. Так, нас не цікавить думка мешканців окупованої території, ми цього не приховуємо. Нас цікавить наша перемога!

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Про автора. Дмитро Крапивенко, український журналіст, публіцист, волонтер, військовий

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