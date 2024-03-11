Після того, як 5 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього (чи не зовсім колишнього) командувача Чорноморським флотом агресора, Володимира Соколова та "авіатора" Сергія Кобилаша, буде дуже цікаво — чи залишить їх Кремль живими.

Бодай до кінця року.

Це не Путін та не Львова-Бєлова, фігури такого рангу для агресора цілком придатні на роль непомітної та водночас "сакральної" жертви.

Тепер Чорноморський флот РФ увійшов у нову сторінку своєї "славетної" історії: він не тільки виявився цілком "альтернативно обдарованим" у вимірі втрат та "результатів", але і є структурою, що офіційно підозрюється міжнародною спільнотою як знаряддя вчинення воєнних злочинів.

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З усіма відповідними цікавими наслідками для усіх його військовослужбовців, щонайменш — у третіх країнах.

Найбільш трагікомічним є те, що Соколов, як заявили два тижні тому підконтрольні агресору "анонімні джерела", був звільненим з посади командувача після знищення ВДК "Цезар Куніков" у лютому.

Але тепер Кремлю раптово ду-у-уже незручно політично представляти Соколова "колишнім" командувачем. Тому, як не дивно, то до ймовірного "відірваного тромбу" ордер МКС зберіг за Соколовим чинну посаду.

До речі, у пресреліз МКС по батькові кривавого "флотоводця" спочатку оприлюднили як "Кінолайович". Таке й буде тепер, мовою кримінології, у цього шниря погоняло.

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Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор

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