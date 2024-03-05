Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ Кобилаша й Соколова

Про це йдеться на сайті МКС.

Зазначається, що Палата попереднього провадження під головуванням судді Росаріо Сальваторе Айтала видала ордери на арешт Кобилаша й Соколова через ймовірні злочини, вчинені в Україні у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. На той момент, генерал-лейтенант Сергій Кобилаш був командувачем Дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ, а адмірал Віктор Соколов обіймав посаду командувача Чорноморського флоту РФ.

Їх обвинувачують у кількох воєнних злочинах. Йдеться про напади на цивільні об'єкти, заподіяння непомірної випадкової шкоди цивільному населенню та пошкодження цивільних об'єктів. Крім того, їх звинувачують у злочині проти людяності. Як уточнили у МКС, палата досудового розслідування вважає, що "є достатні підстави", аби вважати, що обидва командувачі несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України, завдані силами РФ під їхнім командуванням.

"Існують обґрунтовані підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини за те, що вчинили їх спільно та/або через інших осіб, віддавали накази про вчинення злочинів та/або не здійснювали належного контролю над силами, які перебували у їхньому підпорядкуванні", - йдеться у рішенні суду.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських командувачів на підставі клопотань, які були подані стороною обвинувачення.