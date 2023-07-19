Про це російському опозиційному каналу "Дождь" розповів голова Народного антикризового управління та представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, пише "Медуза".

Він зазначив, що вивезені діти-сироти просто "зникають". Скільки дітей так і не повернулися до України наразі не відомо.

"Останні відомості стосуються дітей-сиріт, які не повернулися на окуповану територію України. І вони зникли, тобто слід їх втрачено на території Російської Федерації. Ми не можемо далі повідомити відомості про те, де вони зараз знаходяться", - сказав Латушко.

Окупаційна влада своєю чергою стверджує, що сиріт з дитячих будинків вивозять у Білорусь "для оздоровлення".