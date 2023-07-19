У РФ "зникають" українські діти-сироти, яких окупанти вивозили в Білорусь "на оздоровлення", — росЗМІ
Частина українських дітей з окупованих територій, яких ворог вивіз "на оздоровлення" до Білорусі не повернулася назад - їхні сліди губляться в Росії
Про це російському опозиційному каналу "Дождь" розповів голова Народного антикризового управління та представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, пише "Медуза".
Він зазначив, що вивезені діти-сироти просто "зникають". Скільки дітей так і не повернулися до України наразі не відомо.
"Останні відомості стосуються дітей-сиріт, які не повернулися на окуповану територію України. І вони зникли, тобто слід їх втрачено на території Російської Федерації. Ми не можемо далі повідомити відомості про те, де вони зараз знаходяться", - сказав Латушко.
Окупаційна влада своєю чергою стверджує, що сиріт з дитячих будинків вивозять у Білорусь "для оздоровлення".
- У травні стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження.
- Журналісти Радіо Свобода підготували фільм-розслідування про те, як весною 2022 року армія РФ разом із представниками угруповання "ДНР" депортували до Росії 31 українську дитину.
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